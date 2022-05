Nieuwe motorversies voor diverse BMW's

Het leveringsgamma van de BMW 2-serie Coupé wordt deze zomer aangevuld met een nieuwe instapper. De 184 pk sterke 220i was tot op heden de basismotorisering voor de 2-serie Coupé, maar vanaf de zomer krijgt die versie de 218i onder zich. Net als de 220i heeft de 218i een 2.0-viercilinder- benzinemotor, al stuurt die machine in de 218i 156 pk en 250 Nm naar de achterwielen. Een achttraps automaat is standaard. In 8,7 seconden sprint de 218i Coupé naar een snelheid van 100 km/h. Ter vergelijking: in de 220i snel je in 7,5 seconden naar de 100 km/h.

Ook aan de andere kant van het motorenspectrum van de BMW 2-serie Coupé is er nieuws. Zo was de 374 pk sterke M240i er tot op heden alleen met xDrive-vierwielaandrijving. Vanaf de zomer is die M Performance-versie ook te krijgen met achterwielaandrijving. Aan de aandrijflijn verandert verder niets en dat betekent dat je ook in de achterwielaangedreven M240i Coupé een 3.0-zes-in-lijn hebt. Met de achterwielaangedreven M240i knal je in 4,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De versie met xDrive-vierwielaandrijving is dankzij zijn extra houvast sneller, ondanks zijn hogere gewicht. Daarin bereik je in 4,3 tellen de 100 km/h.

Meer nieuws voor de 2-serie Coupé: straks kun je ook de reguliere motorversies met schakelflippers achter het stuur krijgen. Voorheen waren die voorbehouden aan de 2-serie met Steptronic Sport-automaat en dus niet te krijgen in combinatie met de milder afgestelde reguliere Steptronic-transmissie. Daarnaast is vanaf juli het Curved Display standaard, met daarin een 12,3 inch digitaal instrumentarium en een 14,9 inch groot infotainmentscherm.

2-serie Tourer

De nieuwe BMW 2-serie Active Tourer is vanaf juli te krijgen met plug-in hybride aandrijflijnen. Het gaat om de reeds aangekondigde 225e xDrive en de 230e xDrive. Deze vierwielaangedreven stekkerversies hebben allebei een elektromotor op de achteras en een 1.5-driecilinder in de neus. In de 225e xDrive levert de 1.5-benzinemotor 136 pk en is de elektromotor goed voor 109 pk. Het levert de 225e xDrive een systeemvermogen op van 245 pk. De 230e xDrive heeft een 150 pk sterke 1.5 en een 177 pk krachtige elektromotor. Ze leveren de 230e xDrive een systeemvermogen op van 326 pk. Beide versies hebben een 14,9 kWh accu, waar je zo'n 82 tot 93 kilometer elektrisch mee kunt rijden. De prijzen van deze versies volgen spoedig.

BMW geeft de 2-serie Tourer ook een nieuwe mild-hybride dieselmotor. Voorheen was de niet-mild-hybride 218d met 150 pk de enige en dus direct sterkste dieseloptie. Die 218d krijgt de 223d xDrive boven zich, een vierwielaangedreven dieselversie met een 197 pk en 400 Nm sterke 2.0-viercilinder, die bijval krijgt van een 19 pk en 55 Nm sterke elektromotor. De 223d xDrive snelt in 7,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h.

4-serie Gran Coupé

Ook voor de BMW 4-serie Gran Coupé is er op M Performance-vlak nieuws. De M440i was er namelijk ook alleen met xDrive-vierwielaandrijving, maar die 374 pk sterke mild-hybride sportversie is er straks ook met achterwielaandrijving. In die achterwielaangedreven M440i heb je in 5 tellen de 100 km/h op de klop staan. De versie met xDrive-aandrijving neemt 4,7 seconden de tijd voor dezelfde sprint en is daarmee dus iets rapper. BMW introduceert op alle M Performance-versies van de 4-serie, dus ook op de elektrische i4 M50, het M Sport Package Pro, met daarin onder meer M Shadow Line-beglazing voor de koplampen, M-remmerij met rode klauwen en M-gordels in het interieur.

BMW haalt daarnaast ook een nieuwe dieselmotor naar de 4-serie Gran Coupé. Voorheen was de 190 pk sterke 420d de krachtigste zelfontbrander, maar die krijgt nu de 430d xDrive boven zich. Die heeft geen 2.0-viercilinder zoals de 420d, maar een 3.0-zes-in-lijn die 286 pk en 650 Nm levert. Deze mild-hybride diesel schiet in 5,3 seconden naar een snelheid van 100 km/h.

Uitrusting

Overig nieuws heeft vooral betrekking op de uitrusting en optiepakketten die BMW in zijn modellen levert. Zo is de 2-serie Coupé voortaan te krijgen met het Innovation Package en het Comfort Package. De 2-serie Tourer krijgt op zijn beurt tegen bijbetaling het Travel Package en het Comfort Package. De optielijst van de 1-serie en 2-serie Gran Coupé wordt uitgebreid met het Premium Package, Travel Package, Innovation Package, Comfort Package, Comfort Package Professional en M Sport Pro.

De 5-serie en 6-serie Gran Turismo zijn optioneel te krijgen met het M Sport Package Pro, de 4-serie Coupé en Cabriolet zijn er straks ook in de kleur Skyscraper Grey, in de X5 en X6 krijg je standaard Sensafin-kunstleren bekleding en in de Z4 schroeft BMW straks standaard de Live Cockpit met daarin een digitaal instrumentarium en een 10,25-inch infotainmentscherm.