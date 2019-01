Nieuwe motoren voor Renault Talisman

In september schreven we nog over de komst van de Blue dCi 120- en Blue dCi 150-dieselmotoren naar de Talisman. Nu is de prijslijst uitgebreid met de Blue dCi 160- en Blue dCi 200-dieselmotoren. Daarnaast maakt de Talisman kennis met de TCe 160-benzinemotor. AutoWeek is de in de prijslijsten gedoken en heeft de prijzen opgetrommeld.

De TCe 160 is de nieuwe benzineversie voor de Talisman, een 160 pk en 270 Nm sterke 1.332 cc grote viercilinder die we al kennen van diverse modellen van Renault én Mercedes-Benz. Het blok is altijd gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. De Talisman Sedan kost met deze krachtbron, als Limited, € 36.490. Voor de Intens-uitvoering vraagt Renault € 38.590. Voor de Talisman Estate met deze benzinemotor moet minimaal € 37.690 worden neergeteld. Het betreft dan de Limited-uitvoering. Voor de Intens moet je € 39.790 aftikken. Het gemiddeld verbruik van de TCe 160 moet op 5,6-6,1 l/100 km liggen.

Dieselen

Dan de nieuwe dieselmotoren. De Blue dCi 160 is een 2.0 die zoals zijn naam al weggeeft een 160 pk levert. Het maximum koppel ligt op 360 Nm. De net als de TCe 160 en de dCi 200 altijd aan een EDC-automaat gekoppelde motor ligt vanaf € 45.790 in de Talisman Sedan (Intens). Voor de Initiale Paris, de enige andere mogelijke uitvoering in combinatie met deze motor, moet je voor de Talisman Sedan rekenen op een prijskaartje van € 51.490. Voor de Talisman Estate liggen de prijzen voor de Intens en Initiale Paris op respectievelijk € 46.990 en € 52.690.

De 200 pk sterke dCi 200 kost voor de Talisman Sedan minstens € 47.890 (Intens). Voor de Initiale Paris moet minimaal € 53.590 worden neergeteld. Voor de Talisman Estate liggen deze prijzen op respectievelijk € 49.090 en € 54.790. De verbruikscijfers van de nieuwe diesels geeft Renault vooralsnog niet vrij.

De motorenlijst van de Talisman omvat verder, vooralsnog, de TCe 225 en de Blue dCi 120 en de Blue dCi 150. Die TCe 225 is net als de hierboven genoemde nieuwe versies altijd gekoppeld aan een automatische transmissie. De Blue dCi 120 en de dCi 150 zijn altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.