Nieuwe Mitsubishi ASX: Renault Captur met andere logo’s

De Mitsubishi ASX is terug van weggeweest. Feitelijk is de nieuwe niets meer of minder dan een Renault Captur met andere logo’s. Een slimme manier om de productiecapaciteit van de fabriek in Spanje volledig te benutten en om een deel van de 380.000 Europese ASX-rijders als klant te behouden.

In 2020 kondigde Mitsubishi aan zich terug te trekken van de Europese markt en nog geen jaar later werd bekendgemaakt dat sommige modellen toch geleverd blijven worden. Op dit moment zijn dat nog de Eclipse Cross en de Space Star. Die laatste doet het nog steeds goed in Europa omdat Mitsubishi een van de weinige aanbieders is in het a-segment. In 2023 zet het merk met de drie diamanten twee nieuwe modellen in de showroom: de Colt en de ASX. De ene op basis van de Renault Clio, de andere op basis van de Captur. De laatste ASX rolde van 2010 tot 2021 van de band en was er ooit ook als Citroën C4 Aircross en als Peugeot 4008.

Geen eigen gezicht

De verrassing was groot toen twee medewerkers van Mitsubishi het doek van de ASX trokken, in het bijzijn van tientallen journalisten. Hier is het thema’ rebadgen’ wel heel letterlijk genomen. We hadden een front verwacht zoals we dat van de Eclipse Cross, Outlander en Space Star kennen. Die designtaal werd in 2015 als ‘Dynamic Shield Design’ gepresenteerd en vreemd genoeg stelt Mitsubishi in het persbericht dat de nieuwe ASX herkenbaar is aan het Dynamic Shield. Nee, slechts de grille is iets anders, de naafdopjes op de wielen dragen het logo van Mitsubishi en om verwarring te voorkomen, staat de merknaam voluit geschreven op de achterklep. In het interieur is dezelfde strategie toegepast.

Bekend interieur

Dat ook het interieur niet afwijkt van dat van de Captur, zal niemand verbazen. Afhankelijk van de versie heeft de ASX een analoog instrumentenpaneel met een geïntegreerd 4,2-inch scherm, een configureerbaar digitaal instrumentenpaneel met een 7-inch scherm of een volledig te personaliseren uitvoering met een 10-inch scherm dat ook de instructies van de navigatie toont. Het infotainmentsysteem bestaat uit een centraal geplaatst scherm. Er is keuze tussen een liggend scherm van 7 inch of een staande variant die 9,3 inch meet. Standaard is de mogelijkheid om smartphones draadloos te koppelen aan de auto (zowel Apple CarPlay als Android Auto). Topversies krijgen daarnaast een audisysteem van het merk Bose.

Veel assistentiesystemen standaard

De ASX is standaard uitgerust met een camera en radar die een ongeval voorkomt en waarschuwt als je te dicht op je voorganger zit en het systeem herkent overstekende voetgangers. Ook rijstrooksignalering en -assistentie, verkeersbordherkenning, cruisecontrol, parkeersensoren en een achteruitrijcamera horen bij de standaarduitrusting. Op de luxere uitvoeringen zijn ook dodehoekwaarschuwing, actieve rijstrookassistentie, waarschuwing voor overtreden maximumsnelheid, adaptieve cruisecontrol (met Stop & Go) en automatisch in- en uitschakelend groot licht. De topversies (automaat/Full Hybrid/Plug-in Hybrid) van de ASX kunnen worden geleverd met MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT). Dit systeem combineert adaptieve cruisecontrol (ACC met Stop & Go) met Lane Centering Assist (LCA).

Vier aandrijflijnen, ook plug-in hybrid

Het motorenpalet bestaat uit een 1,0-liter driecilinder, een 1,3-liter viercilinder (mild hybrid), een reguliere hybride en een plug-in hybride. Als uitrustingsniveaus zien we Inform, Invite, Intense en Instyle. Een verschuifbare achterbank is standaard en daarmee voeg je 69 liter bagageruimte toe aan de standaard 332 liter. De verlichting aan de voor- en achterkant is altijd led, er is keuze uit zes carrosseriekleuren, met als optie een zwart dak. Waar de huidige ASX-rijder rekening mee moet houden, is dat de nieuwe 14 centimeter korter is. Vanaf maart 2023 staat de nieuwe ASX in de showroom, de nieuwe Colt volgt in het najaar. Mitsubishi geeft vijf jaar garantie en ook vijf jaar pechhulp.