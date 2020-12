Nieuwe Mercedes-Benz eSprinter krijgt nieuw platform

Mercedes-Benz heeft een nieuwe elektrische basis voor de volgende generatie van de elektrische eSprinter ontwikkeld. Het platform heet Electric Versatility Platform, een naam die al aangeeft dat de basis modulair is opgebouwd en dus in diverse formaten te vouwen is. Dat betekent voor de nieuwe eSprinter concreet dat het profiteert van een specifiek voor EV's ontwikkeld platform én dat de elektrische bedrijfsauto in meer carrosserieconfiguraties beschikbaar komt.

Uitgebreide specificaties houdt Mercedes-Benz nog even onder de pet. Sterker nog, er worden helemaal geen getallen genoemd. Wel zegt het merk dat de nieuwe elektrische eSprinter "[...] de beste prestaties in zijn segment moet gaan leveren." Reken dus in ieder geval op een elektrische actieradius die ver boven de 120 kilometer van de huidige eSprinter uitkomt. De elektromotor komt in ieder geval op de achteras en het accupakket logischerwijs in de bodem. Mercedes-Benz meldt al wel dat het accupakket in drie formaten beschikbaar komt en dat er straks valt te kiezen uit twee lengten wielbasis.

De nieuwe eSprinter is niet de enige besteller die Mercedes-Benz in de pijplijn heeft zitten. Van de nieuwe generatie Citan komt namelijk een elektrische versie. Die nieuwe Citan komt echter niet op het zojuist gepresenteerde Electric Versatility Platform staan, de eCitan deelt deelt zijn genen net als de reguliere nieuwe Citan namelijk met de nieuwe Renault Kangoo. Samen met de eVito en Sprinter heeft Mercedes-Benz straks in ieder geval een breed aanbod elektrische bedrijfswagens. Mercedes-Benz noemt nog niet wanneer de nieuwe eSprinter op de markt komt.