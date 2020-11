Nieuwe Renault Kangoo én Express!

Highlights

De wind der vernieuwing waait in bedrijfswagenland minder hard dan in de rest van autoland en dus is het niet zo gek dat diverse bestelwagens een veel langere levensloop hebben dan reguliere personenauto's. Zo ook de Kangoo. De huidige in 2007 gepresenteerde tweede generatie van het model wordt vandaag namelijk pas na 13 jaar in een compleet nieuw kostuum gehesen. De volledig nieuwe Kangoo komt medio volgend jaar op de markt.

De nieuwe Kangoo krijgt een nieuwe jas aangemeten waarvan het ontwerp helemaal 'Renault 2020' is. Wel is er iets heel bijzonders aan de hand. Renault trekt namelijk niet alleen het doek van de volledig nieuwe Kangoo, maar ook van de Renault Express. De Renault Express is, in tegenstelling tot de nieuwe Kangoo, in de basis een Dacia Dokker waar een modernere Renault-saus overheen is uitgegoten. De Kangoo is daarentegen helemaal nieuw. Wat design betreft lijken ze sterk op elkaar, al kun je de op de Dokker gebaseerde Renault Express herkennen aan zijn vloeiender oplopende raampartij en z'n afwijkende snuit.

Renault Kangoo

De nieuwe Renault Kangoo komt uiteraard internationaal weer beschikbaar als bestelwagen, 'personenbus' én als hoogwaardiger uitgevoerde personenversie. Die laatste variant durft Renault zelfs als MPV durft te omschrijven. Je kunt die versie zien als een concurrent van auto's als de Citroën Berlingo en Peugeot Rifter. De bestelversie krijgt natuurlijk weer een schuifdeur, een exemplaar waar zich een 1,42 meter brede opening achter schuilhoudt. Renault hangt onder meer een 'Easy Inside Gallery' in de bestelversie van de Kangoo, een soort 'verdieping' waarop je lange voorwerpen kunt leggen. Zo blijft de rest van de laadruimte beschikbaar voor overige spullen. Met zijn relatief vierkante koplampen, waar de chroomkleurige elementen in de grille uit lijken te lopen, past de nieuwe Kangoo prima bij auto's als de Trafic en Master. Ook volledig nieuw is het interieur. De vormgeving van het dashboard, compleet met losstaand display, oogt stukken moderner dat dat van de huidige Kangoo. Het Easylink multimediasysteem is overigens optioneel, evenals zaken als Rear View Assist en een 'digitale' binnenspiegel.

De bedrijfswagenversie van de Kangoo komt in twee lengtematen beschikbaar en krijgt zowel handgeschakelde als automatische transmissies. Een motorenlijst is nog niet bekend, maar naast benzine- en dieselmotoren krijgt de nieuwe bestelversie van de Kangoo natuurlijk ook weer een elektrische Kangoo Z.E. naast zich! Technische specificaties zijn nog niet bekend.

De luxueuzere 'MPV-versie' van de Kangoo kun je zien als tegenspeler van auto's als de personenversie van de Peugeot Partner, de Rifter. De vijfzitter komt helaas niet naar Nederland, zo meldt Renault. Alleen de bedrijfswagenversies, dus de bestelversie en de 'personenbus' voor Nederland dus.

Renault Express

Dan de Renault Express, die kennen we in Nederland namelijk nog niet. In diverse Zuid-Amerikaanse landen bestaat Dacia wegens het ontbreken van merkhistorie en dus gaan auto's als de Duster en Dokker er onder de vlag van Renault door het leven. De Renault-versie van die Dokker is vernieuwd en heet Kangoo Express (foto 11). Net als bij de nieuwe Kangoo zelf geldt ook hier dat de luxer uitgevoerde 'MPV-versie' ervan niet naar Nederland komt. De bedrijfswagenversies van de vernieuwde Renault Express komt als bestel- en personenbus dus wél naar ons land! Daarmee is het voor het eerst dat een model van Dacia in West-Europa een Renault wordt in plaats van andersom. De Express wordt lager in de markt gepositioneerd. De Express heeft een laadruimte met een inhoud van 3,3 kubieke meter. Het interieur van de Renault Express lijkt op dat van de Kangoo, maar is toch echt compleet anders. Zo zit de versnellingspook lager en zit het infotainmentsysteem ietwat onhandig laag op het dashboard. De Renault Express wordt niet in Frankrijk, maar in het in Marokko gelegen Tanger geproduceerd.

Specifieke informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.