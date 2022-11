Nieuwe Mercedes-Benz eSprinter heeft lange adem

Sinds medio 2020 heeft de bedrijfswagentak van Mercedes-Benz een elektrische versie van de Sprinter in zijn leveringsgamma. Die Mercedes-Benz eSprinter heeft een elektrische actieradius van 142 kilometer. Daarmee is de eSprinter net als diverse andere grote elektrische bedrijfswagens in de eerste plaats niet bedoeld voor het dagelijks rijden van lange ritten. In februari stelt Mercedes-Benz echter een nieuwe eSprinter voor, en die belooft een stuk breder inzetbaarder te worden.

Mercedes-Benz heeft een prototype van de nieuwe eSprinter in één ruk en dus zonder tussendoor bij te laden van het Mercedes-museum in Stuttgart naar het vliegveld van München laten rijden, een rit van 475 kilometer. Tijdens die rit werd een gemiddeld verbruik van 21,9 kWh per 100 kilometer genoteerd. Bij aankomst bedroeg de resterende actieradius nog zo'n 20 kilometer.

Nieuw platform

De nieuwe Mercedes-Benz eSprinter komt beschikbaar met drie verschillende accupakketten en wordt straks natuurlijk weer geleverd in tal van lengte- en hoogteversies. Opvallend is de basis van de nieuwe eSprinter. Onder het koetswerk gaat namelijk het nieuwe Vans Electric Versatility Platform (VAN.EA) schuil waar het merk €350 miljoen in heeft geïnvesteerd. Vanaf 2025 moeten alle middelgrote en grote elektrische bedrijfswagens op die nieuwe modulaire en voor bedrijfswagens bestemde EV-basis staan.

Technische specificaties van de nieuwe eSprinter geeft Mercedes-Benz nog niet vrij. Wel is bekend dat de nieuwe elektrische Mercedes-Benz eSprinter in februari wordt gepresenteerd en vanaf de tweede helft van 2023 van de band zal lopen in Düsseldorf, Ludwigsfelde én in het Amerikaanse Charleston. De eSprinter maakt voor het eerst ook de oversteek naar de Verenigde Staten.