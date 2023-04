Nieuwe Mercedes-Benz E-klasse verschijnt deze maand

Het is een belangrijke maand voor Mercedes-Benz, want over enkele weken presenteert het de gloednieuwe E-klasse. We krijgen de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse alvast en profil te zien en dat levert geen verrassingen op.

Hij is al met zeer beperkte camouflage gesignaleerd en onlangs schotelden we je er al een digitale voorstelling van voor, maar op 25 april is het echt tijd voor de officiële onthulling van de Mercedes-Benz E-klasse. Dat heuglijke nieuws deelt Mercedes-Benz, tezamen met een schimmige foto van de nieuwe 'E' van de zijkant. Die foto levert, zelfs al is-ie nogal donker, geen verrassingen op. Niet alleen omdat we de nieuwe E-klasse al duidelijk in beeld hebben gehad, maar ook omdat het simpelweg geen wereldschokkende verschijning wordt. Plat gezegd wordt de E-klasse een kleine S-klasse, al zorgt mogelijk een wat meer over de neus uitgesmeerde grille voor een enigszins EQE-achtig front.

Het interieur van de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse heeft al helemaal amper nog geheimen voor ons in petto, omdat het merk zo vriendelijk was om het eind februari al te tonen. Hier slaat de E-klasse een beetje een eigen weg in, met het Superscreen. Geen uit het midden omhoog stekend paneel met een scherm erin dus, ook geen Hyperscreen, maar een middenweg. Op motorisch gebied mogen we een reeks mild- en plug-in hybrides verwachten. Ook een sportieve E 53 die het deels met elektrokracht doet is van de partij en later verschijnt de nieuwe E 63. Van de E-klasse Coupé en Cabriolet nemen we afscheid; die vinden samen met C-klasse Coupé en Cabriolet opvolging in één model: de 'CLE'. De Mercedes-Benz E-klasse mag direct zijn borst natmaken voor de gloednieuwe BMW 5-serie, die eveneens dit jaar verschijnt.