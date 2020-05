Nieuwe Mercedes-Benz Citan weer op pad

De nieuwe Mercedes-Benz Citan is voor de tweede keer in het openbaar gespot. De bestelauto staat weliswaar meer in het zonnetje dan eerder, maar is - helaas voor ons - nog steeds stevig ingepakt.

Voor de tweede keer lopen Mercedes en Renault samen door de ontwikkeling van hun nieuwe compacte besteller. Toen de nieuwe Renault Kangoo begin dit jaar opdook, was het een kwestie van tijd voor ook de nieuwe Mercedes Citan voor de lens van de spionagefotograaf zou verschijnen. Zo geschiedde. De Duitse broer van de Kangoo bleek, toen-ie in maart vlak na de Renault voor het eerst werd gespot, wederom het voorbeeld van de Renault te volgen. De Citan krijgt namelijk ook een wat scherpere en lagere snuit dan voorheen, zo is ondanks de dikke laag camouflage al op te maken.

Hoewel de Citan nu in een warmer oord op pad is voor testkilometers, heeft hij nog altijd een stevige winterjas aan. Niet verwonderlijk, want de auto maakt pas later dit jaar z'n publieksdebuut. Mercedes houdt de nieuwe Citan, die in dit geval toepasselijk 'Spy' op z'n kenteken heeft staan, dan ook graag nog goed uit het zicht van de spionagefotografen. De scherper gevormde koplampen zijn nu iets beter zichtbaar, maar daarmee houdt het ook wel op. Uiteraard zal naast de Kangoo en de Citan ook nog de Dacia Dokker op deze basis verschijnen. Wie al een beetje een idee wil krijgen van hoe het er uiteindelijk uit komt te zien, verwijzen we door naar eerder opgedoken patenttekeningen van de Kangoo. Bedenk daar een stel Mercedes GLA-achtige koplampen en een Mercedes-grille bij en je hebt ongeveer de nieuwe Citan voor je.