Mercedes-Benz T-klasse: wachten op elektrische EQT

In augustus 2021 trok Mercedes-Benz het doek van de nieuwe Citan. Net als zijn voorganger deelt ook de nieuwe Citan zijn basis weer met een bedrijfswagen van Renault: de nieuwe Kangoo. Mercedes-Benz levert de Citan als bestelversie en als Tourer, de personenversie. Deze volledig nieuwe T-klasse krijgt daar een plekje naast. Het is namelijk de personenauto en dus 'geel kentekenversie' van de praktische Benz. In feite is de T-klasse dus tot de Citan wat de V-klasse tot de Vito is, de met fraaiere materialen afgewerkte en beter uitgevoerde praktische personenautobroer van bedrijfswagen Citan.

De T-klasse is voor Mercedes-Benz een volledig nieuwe modelnaam. In Nederland ga je hem echter niet op de prijslijst tegenkomen, Mercedes-Benz heeft namelijk besloten de T-klasse niet naar Nederland te halen, zo verneemt AutoWeek van de importeur. Toch krijgen we ook in ons land een personenautoversie van de T-klasse. Mercedes-Benz heeft namelijk een volledig elektrische variant van de T-klasse in ontwikkeling. Die auto gaat luisteren naar de naam EQT en komt wél naar Nederland. Het ligt in de lijn der verwachting dat de technische specificaties van die EQT overeen gaan komen met die van de elektrische Kangoo E-Tech Electric. Dat betekent: een 122 pk sterke elektromotor en een 45 kWh accu, goed voor een range van zo'n 300 kilometer. De nieuwe Mercedes-Benz EQT beleeft nog dit jaar zijn publieksdebuut. Met de Vision EQT blikte Mercedes-Benz al vooruit op die elektrische versie van de T-klasse.

Toch nog even de T-klasse in een notendop. De personenautoversie van de Citan heeft ledkoplampen, in carrosseriekleur uitgevoerde bumpers aan zowel voor- en achterzijde en zijspiegelkappen die eveneens in de kleur van de koets uitgevoerd zijn. Mercedes-Benz geeft de T-klasse daarnaast een grille met verchroomde lamellen en heeft diverse smaken lichtmetalen wielen op de menukaart staan. Achterin heeft de T-klasse een achterbank waar je zelfs tot drie kinderzitjes op kwijt kunt. Wat afwerking en uitrusting betreft staat de T-klasse op een hoger plan dan de Citan. Het MBUX-infotainmentsysteem met 7-inch display en een instrumentarium met 5,5-inch kleurenscherm zijn standaard, hetzelfde geldt voor een multifunctioneel stuurwiel met aanraakgevoelige knoppen, airco en een start-/stopknop.

Mercedes-Benz heeft een reeks benzine- en dieselmotoren klaarstaan voor de T-klasse. De ruimtereus krijgt als T 160d en T 180d achtereenvolgens 95 pk en 116 pk sterke 1.5 diesels en komt ook als T 160 en T 180 zonder -d-tjes beschikbaar. Deze benzineversies zijn 102 en 131 pk sterke 1.3 viercilinders.

De T-klasse is vooralsnog alleen als 'korte' vijfzitter gepresenteerd. Die variant is 4,5 meter lang en krijgt op termijn een versie met een langere wielbasis en zeven zitplaatsen naast zich. Praktisch is de T-klasse met zijn twee schuifdeuren en neerklapbare achterbank in ieder geval altijd. Standaard heeft de T-klasse een grote achterklep, al komt de auto ook beschikbaar met twee achterdeurtjes die zich in een hoek van tot maar liefst 180 graden laten openen.