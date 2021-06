Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse ook als Cabrio

Mercedes-Benz hield bij de onthulling van de nieuwe C-klasse de kaken stijf op elkaar over een vervolg voor de Cabrio en Coupé. Onze spionagefotograaf maakt in één klap een einde aan de twijfel, want hier zien we de nieuwe C-klasse Cabrio!

Een vervolg voor de Mercedes-Benz C-klasse Cabrio was alles behalve zeker. Toen de splinternieuwe C-klasse in februari onthuld werd, wilden de Duitsers nog niets concreets kwijt over meer carrosserievormen dan de Sedan en Estate. Het enige dat men ten overstaan van onder meer AutoWeek al wel kon zeggen, was dat de huidige Cabrio en Coupé nog langer door moeten naast de nieuwe C-klasse. Dat bood weinig hoop voor geheel nieuwe opvolgers, maar nu zien we in ieder geval de nieuwe C-klasse Cabrio toch!

De C-klasse Cabrio is, niet geheel verrassend, nog flink volgehangen met verhullende panelen en stickers. Toch is al enigszins te ontwaren dat de nieuwe C-klasse Cabrio wat ranker van vorm wordt dan de huidige. De koplampen zitten wat lager in de neus en aan de achterzijde lijkt de raamlijn een stuk minder hoog op te lopen dan we gewend zijn. Uiteraard krijgt ook de nieuwe C-klasse cabrio weer een stoffen kap.

Het eerste levensteken van de C-klasse Cabrio biedt ook hoop voor een nieuwe Coupé-versie. Gezien de stevige camouflage en de eerdere uitspraken van Mercedes is het alleen wel waarschijnlijk dat we de nieuwe C-klasse Cabrio en Coupé niet vóór 2023 hoeven te verwachten.