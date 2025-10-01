De Mazda CX-5 is met afstand de belangrijkste Mazda in Nederland. Grote kans dus dat veel Nederlanders met spanning wachten op de prijzen van de nieuwe Mazda CX-5. Die zijn er nu. Goed nieuws: de nieuwe Mazda CX-5 is niet duurder, maar zelfs iets goedkoper dan zijn voorganger.

De Mazda CX-5 is de laatste jaren de populairste Mazda in Nederland. Al sinds de introductie van de eerste generatie van de CX-5 is het op jaarbasis onafgebroken het populairste model van het merk. Nu is er een fonkelnieuwe. Die is zo'n 12 centimeter langer dan zijn voorganger, heeft een aanzienlijk grotere wielbasis en is dus ruimer. Ook interessant: hij krijgt een mild-hybride 2.5 benzinemotor en komt later ook als volwaardige hybride onze kant op. Nu zijn de eerste prijzen van de Mazda CX-5 er.

De Mazda CX-5 heeft een vanafprijs van €45.990. Voor dat geld krijg je de Mazda CX-5 E-Skyactiv G 141 M Hybrid met zestraps automaat en voorwielaandrijving. De vanafprijs geldt voor instapuitvoering Prime-Line. De vorige Mazda CX-5 was er als - iets sterkere - mild-hybride vanaf €46.540. De nieuwe is dus niet duurder, maar goedkoper. Verfrissend.

De 141 pk sterke nieuwe mild-hybride Mazda CX-5 mag dan wel iets minder potent zijn dan de mild-hybride variant van zijn voorganger, dat betekent niet dat hij trager is. Hij snelt vanuit stilstand in 10,5 in plaats van 10,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Verwaarloosbare winst natuurlijk, maar er is winst. Het gemiddelde verbruik bedraagt 7,0 l/100 km. Goed nieuws voor caravanrijdend Nederland: de nieuwe Mazda CX-5 mag tot 2.000 kilo trekken.

Prijzen Mazda CX-5 - oktober 2025