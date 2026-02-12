Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Mazda CX-5 weer populairste trekauto: '7,5 procent caravantrekkers heeft een CX-5'

Caravantrekkers rijden relatief jong

48
Mazda CX-5 caravan
Jan Lemkes

Het is lunchtijd, dus van enige trek is vast wel sprake. Bij Mazda ook, want de Japanners verklaren dat de CX-5 voor het achtste jaar op rij de populairste trekauto van Nederland is.

Van alle caravantrekkers in Nederland rijdt naar verluidt 7,5 procent een Mazda CX-5. Dat lijkt ons een lastige claim om volledig dicht te timmeren, maar blijkt in ieder geval wel uit onderzoek van kampeermagazine ACSI Freelife. De Mazda CX-5 blijkt onder de ondervraagde caravanbezitters de populairste auto. De SUV van Mazda wordt geroemd om – uiteraard- zijn hoge trekgewicht. Ook betrouwbaarheid, comfort en ruimte zijn echter belangrijke aankoopargumenten voor caravantrekkende CX-5-rijders.

De Mazda CX-5 wordt wel vaker genoemd als populaire of goede trekauto in Europa en dat is inderdaad niet gek. De CX-5 (ook het uitgaande model) mag 2.000 kg trekken en is bovendien géén PHEV of EV, wat vaak nadelen oplevert als het gaat om trekgewicht en/of gebruiksgemak op het gebied van caravantrekken. Ook is de CX-5 van een formaat dat nog goed te pruimen is voor veel Europeanen, terwijl een auto als de CX-60 (wel PHEV, nog hoger trekgewicht) al snel te groot en vooral te duur wordt.

Uit het onderzoek onder caravanbezitters blijkt ook dat zij gemiddeld relatief jonge auto’s bezitten. Bijna de helft van alle trekauto’s is maximaal vijf jaar oud, driekwart is jonger dan 10. Van de ondervraagden koopt 36,4 procent de auto bovendien nieuw, wat onderstreept dat dit een belangrijke markt kan zijn voor automerken in Nederland.

48 Bekijk reacties
Mazda Mazda CX-5 Campers

PRIVATE LEASE Mazda CX-5

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 Luxury

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 Luxury

  • 2020
  • 98.020 km
€ 27.950
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 Luxury 1e Eig|Leer|Clima|Carpl

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 Luxury 1e Eig|Leer|Clima|Carpl

  • 2020
  • 96.677 km
€ 21.500
Mazda CX-5 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 165 Homura | AUTOMAAT | LEDER | BOSE

Mazda CX-5 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 165 Homura | AUTOMAAT | LEDER | BOSE

  • 2023
  • 48.345 km
€ 38.845

Lees ook

Mazda CX-5

Mazda CX-5 SkyActive G-165 2WD – 2019 – 404.956 km - Klokje rond

Nieuws
Mazda CX-5 (Embargo 10 juli)

Mazda CX-5 is derde Mazda ooit die bijzondere mijlpaal bereikt

Nieuws
Mazda CX-5 Back to Basics

De nieuwe Mazda CX-5 is nog goedkoper als je de automaat meerekent - Back to basics

Nieuws
Mazda CX-5

Nieuwe Mazda CX-5 is zelfs goedkoper dan de vorige

Mazda CX-5 (Embargo 10 juli)

Mazda CX-5 helemaal nieuw: een slag langer, met 2.5 viercilinder

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (48)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.