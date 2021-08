Nieuwe Lamborghini Countach in beeld

Countach. Die modelnaam laat bij menig Lambo-liefhebber de rillingen over de rug lopen. Ongetwijfeld werd het nieuws dat Lamborghini die legendarische modelnaam terugbrengt bij menig autoliefhebber die in de jaren tachtig en negentig opgroeide warm ontvangen. Kort na die bijzondere aankondiging laat Lamborghini al de eerste teaserplaten van de nieuwe Countach zien.

De Lamborghini Aventador loopt op zijn laatste benen. De heren in dames in Sant'Agata Bolognese staan het in 2011 gepresenteerde V12-Lambo is al uit te zwaaien en dat betekent dat het tijd is voor een opvolger. Eerder deze week kwam Lamborghini met het verrassende bericht dat er een nieuwe Countach in het vat zat. Opvallend, de Countach in de Lamborghini-stamboom namelijk de overgrootvader van de Aventador. Het lijkt erop dat Lamborghini de opvolger van de Aventador vernoemt naar de auto die achtereenvolgens de Diablo en Murciélago als nakomelingen had. Daags na de Countach-aankondiging laat Lamborghini al de eerste teaserplaten van de nieuwe Countach zien.

Niet alleen de naam van Lamborghini's nieuwe model grijpt terug op het verleden, ook het design van de auto lijkt in zekere zin geïnspireerd te zijn op design uit lang vervlogen tijden. Met name de luchthapper die achter het portier is geplaatst is een duidelijke knipoog de originele Countach. Daarbij lijkt de nieuwe Countach net als het origineel een zeer lage, spitse snuit te krijgen.

Lamborghini heeft nog niet gezegd wanneer het de nieuwe Countach onthult. Ook zou het kunnen dat de nieuwe Countach toch niet de opvolger van de Aventador is. Binnenkort vindt de Monterey Car Week plaats, een exclusief autofeestje dat zomaar als podium voor de presentatie van een nieuwe one-off of een gelimiteerd model zou kunnen dienen. Wat we wel weten, is dat de nieuwe Countach een V12 achter de voorstoelen krijgt. Die door elektrokracht bijgestaande twaalfcilinder is mogelijk dezelfde als die Lamborghini eerder al in de Sián hing.