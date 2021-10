Lamborghini Countach LP 500 herboren

Enkele weken geleden deed Lamborghini geheimzinnig over een klassieker die het nieuw leven zou inblazen. Alle hints bij elkaar wezen ons op de Lamborghini Countach LP 500 uit 1971 en dat blijkt helemaal te kloppen. Het model waarmee het allemaal begon voor de Countach is weer helemaal terug.

Uiteraard gaat het hier niet om een moderne Lamborghini met verwijzingen naar de oude Countach, zoals bij de nieuwe Countach LPI 800-4 wel zo is. Nee, dit is echt een tot op de laatste schroef zo nauwkeurig mogelijk nagemaakte Countach LP 500 als Lamborghini die in 1971 heeft gebouwd. Er zijn twee logische redenen voor de Italiaanse fabrikant om dit te doen: het origineel verscheen 50 jaar, dus dat is een feestje waard, maar het origineel (vanaf foto 4) is er simpelweg ook niet meer. Die is in 1974 namelijk voor crashtests voor de productie-Countach opgeofferd. Vooral dat laatste maakt het extra gaaf wat Lamborghini heeft gedaan: het heeft een niet langer bestaande auto weer helemaal nieuw op de weg gezet.

Lamborghini heeft zoveel mogelijk gebruikgemaakt van onderdelen die nog opgeslagen lagen. Zoals je zult begrijpen was dat in het geval van een prototype niet veel. Er is dus ook veel compleet nieuw gemaakt op basis van de blauwdrukken van vroeger. De kleur matchen bleek extra ingewikkeld vanwege het gegeven dat er alleen nog foto's van het origineel zijn. Na een stevige analyse is Lamborghini erachter gekomen dat het wel 'Giallo Fly Speciale' moest zijn. Het lijkt er inderdaad sterk op.

Overigens veranderde er nog best wat aan de Countach voordat-ie in 1974 op de markt verscheen. Zo werd de eerste serie van de Countach de LP 400, de Italianen hadden de V12 verkleind van 5 naar 4 liter. Ook kwamen er nog wat enthousiastere koelopeningen in de koets te zitten. Alles om de boel betrouwbaarder te maken. Met deze nieuwe Countach LP 500 zit het met de betrouwbaarheid dus waarschijnlijk niet helemaal lekker, maar ongetwijfeld zullen er sowieso maar weinig kilometers mee worden afgelegd. Dat hangt er overigens sterk van af wat de eigenaar ermee gaat doen. De Countach LP 500 is namelijk in opdracht van 'een bekende verzamelaar' gemaakt en blijft dus niet bij Lamborghini.