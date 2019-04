Nieuwe Karma Revero krijgt BMW-hart

Karma Automotive neemt later deze maand drie nieuwkomers mee naar Auto China en een daarvan is de volledig nieuwe Revero. Net als de huidige Revero, in feite een doorontwikkeling van de Fisker Karma, wordt dat een plug-in hybride. Waar die uitgaande Revero een van General Motors afkomstige 2,0-liter grote viercilinder als range-extender. Voor de nieuwe Revero winkelt Karma Automotive in de magazijnen van BMW. Het monteert namelijk een TwinPower driepitter in zijn nieuwe plug-in hybride.

De nieuwe Revero, waarvan nu een nieuwe schimmige afbeelding wordt getoond, krijgt twee elektromotoren op zijn achteras. De plug-in moet in zo'n 4,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen schieten. BMW is overigens geen vreemde van Karma Automotive. BMW haakte in 2015 al in bij het bedrijf en hield zich samen met Karma bezig met de ontwikkeling van de generatoren.