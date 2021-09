Nieuwe Jeep Grand Cherokee: in 2022 in Nederland

Jeep introduceert de geheel nieuwe Grand Cherokee. Voor het eerst in de bijna dertigjarige Grand Cherokee-geschiedenis komt de SUV op de markt als plug-in hybride. Die Jeep Grand Cherokee 4xe is voor Nederland natuurlijk extra interessant.

Jeep tilt de Grand Cherokee naar een hoger plan. Dat klinkt als pure marketingpraat, maar deze woorden zijn niet afkomstig van Jeep zelf. Dat werd al duidelijk toen Jeep begin dit jaar de Grand Cherokee L presenteerde en wordt nu bevestigd met de nieuwe Grand Cherokee. Inderdaad, de kortere versie zonder L. De begin dit jaar gepresenteerde Grand Cherokee L is een zevenzitter en een nieuwe carrosserievariant voor de Grand Cherokee-familie. We maken nu kennis met zijn kortere broertje: de L-loze Grand Cherokee.

Afmetingen en interieur

De nieuwe Grand Cherokee is geen zeven- maar een vijfzitter. Doordat er geen ruimte nodig is voor een derde zitrij, is de nieuwe Grand Cherokee met zijn wagenlengte van 4,91 meter 9 centimeter groter dan zijn voorganger, maar is wel maar liefst 29 centimeter korter dan dan zijn grotere 5,2 meter lange L-broer. Het lengteverschil zit hem niet alleen in de overhang achter. Ook de wielbasis van de nieuwe Jeep Grand Cherokee is met 2,96 meter namelijk een kleine 13 centimeter korter dan die van de L-versie. In de breedte en hoogte zijn de twee SUV's echter gelijk aan elkaar.

Ook het uiterlijk van de Grand Cherokee komt sterk overeen met dat van de reeds bekende Grand Cherokee L. De SUV heeft dezelfde neus met relatief platte koplampen met ertussen Jeeps kenmerkende grille met zeven sleuven. Aan de achterkant nemen we grotere verschillen waar. De platte achterlichten zijn bij de Grand Cherokee namelijk met elkaar verbonden door een kunststof strook terwijl de exemplaren achter op de Grand Cherokee L los van elkaar zitten. Ook loopt de achterruit en dus ook de D-stijl schuiner af dan die van de grotere carrosserievariant.

Het dashboard van de nieuwe Jeep Grand Cherokee is gelijk aan dat van de grotere zevenzitsversie en dat betekent dat er ten opzichte van het uitgaande model ontzettend veel is veranderd. Jeep geeft de auto een 10,1-inch infotainmentscherm en een 10,3-inch digitaal instrumentarium. Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft ook de bijrijder een 10,25-inch display voor zijn of haar neus. Jeep levert onder meer zestienvoudig elektrisch verstelbare stoelen die niet alleen verwarmbaar en geventileerd zijn, maar ook een massagefunctie hebben. Led-sfeerverlichting is van de partij om het binnenste van de nieuwe Grand Cherokee verder van dat van het uitgaande model te onderscheiden.

Plug-in hybride

De nieuwe Jeep Grand Cherokee is de eerste in zijn bloedlijn die leverbaar wordt met een plug-in hybride aandrijflijn. Die plug-in hybride Grand Cherokee 4xe heeft een 380 pk en 637 Nm sterke aandrijflijn die onder meer is opgebouwd uit twee elektromotoren, een geblazen 2.0 viercilinder benzinemotor en een achttrapsautomaat. Het in de bodem geplaatste accupakket heeft een capaciteit van 17 kWh en is goed voor een elektrisch bereik van 40 kilometer. De laadklep bevindt zich in het linker voorscherm.

Hoef je geen plug-in hybride aandrijflijn? Geen probleem, Jeep heeft de Grand Cherokee namelijk ook met een 297 pk en 353 Nm sterke 3.6 V6. Een Grand Cherokee met deze krachtbron mag tot 2.812 kilo trekken. Is dat niet voldoende? Ga dan voor de machtige 5.7 V8 die 362 pk en 529 Nm koppel levert.

Jeep levert de Grand Cherokee in de Verenigde Staten straks weer in diverse smaken. Afhankelijk van de gekozen versie heb je een elektronisch sperdifferentieel op de achteras en luchtvering. Ook nieuw voor de SUV: bij weinig belasting van de aandrijflijn wordt de vooras ontkoppeld en is de Grand Cherokee dus een achterwielaandrijver. Dat scheelt weer verbruik. Jeep levert de Grand Cherokee straks onder meer als op offroadgebruik gefixeerde Trailhawk-uitvoering. Die smaak is ook beschikbaar voor de plug-in hybride 4xe. De uitrustingsniveaus hebben bekende namen als Laredo, Altitude, Limited, Overland, Trailhawk, Summit en Summit Reserve.

Wat veiligheidssystemen en andere verwennerij betreft, zit het in de Grand Cherokee ook wel snor. Jeep heeft onder meer systemen als Full-Speed Collision Warning, Rear Cross Path Detection, adaptieve cruise control met stop&go-functie, Lane Deperture Warning, Lane Keep Assist, dodehoekdetectie, nachtvisie, een 360-graden-camera en een digitale binnenspiegel voor de Grand Cherokee beschikbaar gesteld. Meer verwennerij komt in de vorm van een inductielader en een nieuw 10 inch head-updisplay.

Goed nieuws: de Jeep Grand Cherokee komt ook naar Europa. Volgend jaar debuteert de nieuwe jeep Grand Cherokee op de Nederlandse markt.