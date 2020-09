Prijs Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic bekend

De meest opulente versie van Mercedes' grootste SUV heeft een Nederlandse prijs ontvangen. De Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic is per direct te bestellen.

De buitenissigste versie van de Mercedes-Benz GLS is niet eens de krachtigste. De grootste SUV van Mercedes is namelijk leverbaar als Mercedes-AMG GLS 63, een heftige AMG-versie die in beginsel 612 pk en 850 Nm uit zijn 4 liter V8 perst. Die machine levert dankzij het EQ Boost-systeem tijdelijk nog eens 22 pk en 250 Nm extra. Toch is er een 'slechts' 557 pk en 730 Nm (+22 pk en 250 Nm met EQ Boost) sterke versie die wat status betreft boven de 63 AMG uittorent. We hebben het over de Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic, de meest luxueuze variant van de GLS.

De Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic heeft een Nederlandse prijs van € 227.893. Daarmee is hij nog eens een ruime € 8.500 duurder dan de 63 AMG-variant. De Maybachversie van de GLS heeft geen derde zitrij, maar beschikt daarentegen over twee enorme captain seats achterin. De vanbuiten aan zijn compleet eigen grille, specifieke bumpers en speciaal lichtmetaal te herkennen GLS beschikt over zaken als elektronisch uitschuifbare én verlichte treeplanken, maar is ook vanbinnen uiterst luxueus uitgedost. Nappaleer, zachte kussentjes, een panoramadak met jaloezieën, net als zaken als verwarmbare en geventileerde massagestoelen; het zit er allemaal op, aan of in.