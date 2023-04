Mercedes-Benz GLS: de grootste kleinschalig vernieuwd

Zo groot als de Mercedes-Benz is, zo subtiel is hij bijgeschaafd. Dit is de gefacelifte Mercedes-Benz GLS. Mercedes-Benz stelt direct de vernieuwde Maybach- en AMG-versies voor.

De huidige Mercedes-Benz GLS werd vier jaar geleden gepresenteerd en daarmee is Mercedes' grootste SUV nog lang niet aan vervanging toe. Wél is het tijd voor een facelift, maar verwacht daar niet teveel verrassingen van. Net als de GLE onlangs wordt Mercedes' concurrent van auto's als de BMW X7 en Land Rover Range Rover namelijk behoorlijk subtiel gemoderniseerd.

De twee dikke horizontale lamellen in de grille van de bekende GLS zijn bij de gefacelifte versie verruild voor vier horizontale en beduidend dunnere exemplaren. Mercedes-Benz geeft de GLS een nieuwe voorbumper, compleet met een anders gevormde skid plate. Aan de achterzijde verandert er nauwelijks iets, al ziet de kenner ongetwijfeld dat de achterlichten een nieuwe lichtsignatuur hebben die uit drie blokjes bestaat. Mercedes-Benz brengt verder nieuwe lichtmetalen wielen naar de GLS.

Het interieur van de standaard met zeven zitplaatsen uitgevoerde GLS is aan te kleden met nieuwe leersoorten en Mercedes-Benz brengt nieuwe opties om zaken als het dashboard en de deurpanelen mee af te werken naar z'n grootste SUV. De lamellen van de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem aan de zijkanten van het dashboard zijn voortaan zilverkleurig. Mercedes-Benz vervangt uiteraard het MBUX-systeem voor de nieuwste generatie van die software.

Elke GLS - op de Maybach- en AMG-versies na - heeft voortaan een 48v mild-hybride aandrijflijn met tot 20 of 22 pk en 200 of 250 Nm aan elektro-ondersteuning. Het internationale leveringsgamma begint bij de 381 pk sterke GLS 450 en bevat daarboven de 517 pk sterke GLS 580 4Matic, de 269 pk sterke GLS 350d 4Matic en de 367 pk krachtige GLS 450d 4Matic. De huidige GLS is in Nederland als 450, 580, 600, 400d en als Maybach- en AMG te krijgen.

Mercedes-Maybach

De Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic heeft als meest luxueuze versie net als voorheen een grille met een heel stel dunne verticale lamellen. Opvallend is het groote zwarte vierkant dat voortaan in het midden van de grille zit waarin sensoren van de vele actieve en passieve veiligheidssystemen zijn verwerkt. Meer optisch nieuws komt in de vorm van een nieuwe voorbumper, compleet met Maybach-badges in de koelopeningen aan weerszijden ervan. Op de optielijst staan nieuwe 23 inch grote 'putdeksel'-wielen en Mercedes-Benz brengt nieuwe lakkleuren naar deze opulente uitvoering. In het interieur profiteert de Maybach-versie van de komst van nieuwe stoelbekleding, nieuwe sfeerverlichting en ook hier zijn nieuwe materialen beschikbaar om de boel mee af te werken.

De Mercedes-Maybach GLS 600 heeft een 557 pk en 730 Nm sterke 4.0 V8 en profiteert van het mild-hybride systeem dat in staat is om met 22 pk en 250 Nm te ondersteunen. In 4,2 tellen stampt de Maybach-variant naar een snelheid van 100 km/h.

Mercedes-AMG

AMG-smaak Mercedes-AMG GLS 63 4Matic keert natuurlijk ook terug. Deze sportieve topversie heeft een eigen lichtsignatuur achter en het Mercedes-logo op de neus is vervangen voor een AMG-badge. De sportieve topversie krijgt nieuwe lichtmetalen wielen, nieuwe materialen voor het interieur en een uitgebreidere standaarduitrusting. Actieve rolstabilisatie is standaard en is voor de vernieuwde AMG-versie fijngeslepen.

De GLS 63 4Matic heeft een 4.0 V8 die het tot 612 pk en 850 Nm schopt en krijgt bijval van 22 pk en 250 Nm die de starter-generator toe weet te voegen. In 4,2 seconden zit de AMG-variant op de 100 km/h. Z'n topsnelheid: 28 km/h.

Uitgebreide informatie voor de GLS die naar Nederland komt, volgt spoedig.