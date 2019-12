Mercedes-Benz GLS krijgt nieuwe benzineversie

De nieuwe Mercedes-Benz GLS was vooralsnog alleen te bestellen met een dieselmotor, maar daar komt nu verandering in. AutoWeek kan als eerste melden wat de GLS 580 4Matic moet opbrengen.

De € 127.268 kostende GLS 400d 4Matic, met 330 pk sterke zes-in-lijn dieselmotor in z'n imposante snuit, krijgt op de prijslijst gezelschap van de 580 4Matic, een benzineversie met een machtige V8. Wie een GLS met deze achtcilinder wil, moet een bedrag van minimaal € 150.950 meebrengen naar de lokale Mercedes-dealer.

De 580 4Matic beschikt over een 4,0-liter grote V8 die in beginsel 490 pk en 700 Nm levert, maar die dankzij EQ Boost tijdelijk 22 pk en 250 Nm extra kan leveren. Met deze krachtcentrale sprint de 2.545 kilo wegende gigant in 5,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid ligt op 250 km/h. Wie die waarden niet tracht te benaderen, moet een gemiddeld verbruik van 9,8-10,1 l/100 km kunnen realiseren.

In een later stadium wordt de internationale leveringslijst van de derde generatie GLS (GL meegeteld) uitgebreid met een 367 pk en 500 Nm sterke GLS 450, met een zespitter die ook over EQ Boost-techniek beschikt. Deze komt echt niet naar ons deel van de wereld. De 400d 4Matic krijgt op zijn beurt later gezelschap van de bescheidener ingestelde 286 pk en 600 Nm sterke 350d-diesel. De onlangs in China gepresenteerde Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic moet het eveneens nog even zonder vanafprijs doen, hetzelfde geldt voor de knalharde GLS 63AMG.