Nieuwe Hyundai Sonata gepresenteerd

Even een terugblik. Hoewel Hyundai de Sonata in ons deel van de wereld ooit in zijn portfolio had, moet je de auto tegenwoordig zien als een niet voor Europa bestemde sedan die in landen als de Verenigde Staten als i40 fungeert. De auto is alleen als sedan leverbaar en is wat formaat betreft een slag groter dan onze i40. Een vergelijking: deze nieuwe Sonata is zo'n 4,9 meter lang en heeft een wielbasis van 2,84 meter. De i40 houdt het bij een lengte van 4,77 meter een een wielbasis van 2,77 meter. De uitgaande generatie Sonata werd in 2014 aan de wereld voorgesteld en ging in 2017 onder het mes. Tijd voor vernieuwing.

Deze achtste generatie heeft een daklijn gekregen die behoorlijk sterk afloopt. De nieuwe Sonata is volgens Hyundai zijn eerste model dat volgens de 'Sensious Sportiness'-designtaal is getekend, een huisstijl die geïntroduceerd werd met de Fil Rouge Concept. Opvallend zijn de koplampen en de ledstrip die vanuit die unit tot halverwege de motorkap loopt. Daarna loopt hij over in een chroomstrip. Aan de achterzijde uiteraard met elkaar verbonden verlichting. In het interieur vinden we niet alleen een digitaal instrumentarium, maar ook een fors ogend infotainmentdisplay en vrij platte uitstroomopeningen voor de ventilatie.

Op 19 april beleeft de auto zijn Noord-Amerikaanse publieksdebuut, want ook nu komt de auto weer naar die markt. In de Verenigde Staten neemt de auto het straks op tegen populaire Aziaten als de Toyota Camry en de Honda Accord. Hyundai verkoopt er jaarlijks grofweg 200.000 exemplaren van de Sonata. Honda's Accord is met zo'n 350.000 exemplaren nog populairder en de Camry schopt het zelfs tot ruim 390.000 stuks.