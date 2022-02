Nieuwe Hyundai Kona betrapt!

De Hyundai Kona wordt dit jaar vijf jaar oud en dus is er door de kopstukken van Hyundai al uitgebreid van gedachten gewisseld over een volledig nieuwe generatie van het model. Die nieuwe Hyundai Kona is op deze spionagefoto's voor het eerst te zien.

Hyundai werkt aan een uitgebreide reeks in de basis als ontwikkelde elektrische auto's die het onder het Ioniq-labelt schaart. We kennen de Ioniq 5 inmiddels al even, een bonkige en met retrodesign overgoten EV die op termijn gezelschap krijgt van de veel lagere Ioniq 6 en van SUV Ioniq 7. Hyundai komt niet alleen met zogeheten dedicated EV's, ook de Kona wordt namelijk aan een nieuwe generatie geholpen.

De in 2017 gepresenteerde Kona is er met (mild-hybride) benzinemotoren en daarnaast niet alleen als Hybrid, maar ook als volledig elektrische Kona Electric te krijgen. De Kona werd in 2020 grondig gefacelift en wordt op afzienbare termijn volledig vernieuwd. Hoewel er bij die generatiewissel op designvlak een boel gaat veranderen, lijkt Hyundai de diversiteit van het motorengamma intact te houden. Onderaan de achterzijde van de nieuwe Hyundai Kona die je op deze spionagefoto's ziet, zijn namelijk uitlaateindstukken zichtbaar.

De nieuwe Hyundai Kona op deze foto's hangt nog behoorlijk fanatiek in de camouflageplakkers, al valt er toch al iets over het nieuwe model te zeggen. Zo lijkt de nieuwe Kona een maatje te groeien ten opzichte van het huidige 4,21 meter lange model. Hoewel Hyundai een breed assortiment compacte cross-overs heeft, is daar binnen het gamma prima de ruimte voor. Wat formaat betreft zit het huidige model namelijk vrij dicht op de 4,18 meter lange Bayon, terwijl grotere broer Tucson zich over een afstand van 4,5 meter uitstrekt. Wat dat betreft kan het voor de Kona geen kwaad formaattechnisch meer afstand tot de Bayon te nemen.

Ook de nieuwe Kona krijgt weer een front dat de cross-overs en SUV's van Hyundai momenteel typeert en dat de Kona in 2017 feitelijk bij het merk introduceerde. Dat betekent een gelaagd design waarbij de verlichting over twee verdiepingen is verdeeld. Op deze spionageplaten is dan ook al te zien dat de koplampen vrij laag in de neus zitten, de led-dagrijverlichting krijgt ter hoogte van de naad van de motorkap een plek.

Het is goed mogelijk dat de nieuwe generatie Hyundai Kona naast een hybride Hybrid en volledig elektrische Electric-smaak ditmaal ook een plug-in hybride aandrijflijn krijgt, al is daar feitelijk nog niets officieel bekend over. We verwachten dat Hyundai de nieuwe Kona niet voor het eind van het jaar presenteert en mogelijk pas in 2023 het doek trekt van zijn nieuwe potentiële succesnummer.