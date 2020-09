Nieuwe Hyundai i20 nu ook als N-Line

Wil je een sportief aangeklede Hyundai, maar hoef je niet direct een hitsige aandrijflijn? Dan zijn de N-Line-uitvoeringen wellicht interessant. Ook de i20 is er nu als N-Line, die er een stuk dikker uitziet dan zijn bravere broertjes en zusjes.

De i20 N-Line heeft een eigen snuit, compleet met een geblokte, zwarte grille met het patroon van een finishvlag. Een N-Line-embleem ontbreekt uiteraard niet. Lager op de neus heeft de i20 N-Line een bumper met zwarte accenten met onderin een grijze zwarte streep. Ook aan de achterzijde is hij net even stoerder. We zien centraal in de sportief gelijnde achterbumper een diehoekig mistachterlicht en rechts dubbele uitlaatpijpen. Ook zijn de lichtmetalen wielen die je op deze foto's ziet specifiek voor de i20 N-Line ontworpen. Hij is leverbaar in vier kleuren: Phantom Black, Aurora Grey, Polar White en Brass. Wie de i20 N-Line in het Polar White bestelt, kan ook optioneel met een zwart dak worden uitgerust. In het interieur monteert Hyundai sportstoelen met N-logo's en rode stiksels. Verder zien we een speciaal stuurwiel, aluminium pedalen en een met leer afgewerkte N-pookknop met rode details.

Motoren

De i20 N-Line is niet puur en alleen voorbehouden aan de voorlopig sterkste i20 met 100 pk sterke 1.0 T-GDI. Ook is de milder gemotoriseerde atmosferische 1.2 met 84 pk als N-Line verkrijgbaar. Deze motorversie heeft een handgeschakelde vijfbak. De 1.0 T-GDI, die uitgerust is met met mild-hybrid techniek, heeft standaard de handgeschakelde iMT-zesbak aan boord, die ontkoppelt zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat. De 1.0 is optioneel met een zeventraps automaat te bestellen.

Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie. Smaakt deze sportief aangeklede i20 N-Line naar meer? Heb dan nog even geduld. Op termijn komt Hyundai namelijk met een volwaardige N-versie van de i20!