Nieuwe Hyundai i20 in beeld

Het i20-avontuur van Hyundai begon in 2008 met de lancering van de eerste generatie van het model, een auto die in Hyundai's Europese ontwikkelingscentrum in Rüsselsheim werd ontwikkeld met grote focus op de Europese markt. De i20 moest de ietwat kleurloze Getz doen vergeten. In 2014 zag de tweede generatie het levenslicht. In 2018 voerde de Koreanen een facelift op het model door en inmiddels acht Hyundai de tijd rijp voor generatie drie.

De nieuwe i20, die door onze spionagefotograaf in het Zweedse Lapland werd gesnapt, hangt nog helemaal in de plakkers. Opvallend, daar met name de neus van het nieuwe model op eerdere foto's al beter te zien was. Die voorzijde loopt tamelijk naar beneden af, iets dat het voorkomen van de i20 moet bevorderen. We verwachten een voorzijde met scherp getekende koplampen en aan het ontwerp van de spiegelkappen te zien, lijkt Hyundai het 'design' zeker genoeg aandacht te hebben geschonken. Hyundai schuift de laatste tijd opvallend scherp getekende auto's naar voren. De nieuwe Sonata was daar een voorbeeld van en dat belooft veel goeds voor de i20.

Op de motorenlijst verwachten we onder meer een geblazen driecilinder tegen te komen. Het is niet ondenkbaar dat Hyundai zijn N-divisie loslaat op de i20, maar daar is officieel nog niets over bekend.