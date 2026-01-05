Hyundai is een van de weinig merken die zich nog vast durven te bijten in waterstof. Dat het waterstof ook in 2026 bloedserieus neemt, blijkt uit de komst van de nieuwe Hyundai Nexo. Die komt naar Nederland, maar is geen koopje.

Stellantis laat waterstof voor wat het is en dus zijn Hyundai, Toyota en BMW nog vrijwel de enige grote merken die nog brood zien in de toepassing van waterstof in personenauto's. De Hyundai Nexo die in 2018 werd gepresenteerd als opvolger van de iX35 Fuel Cell, maakte vorig jaar al plaats voor een nieuwe generatie. Dat gebeurt nu ook in Nederland. Dit is de nieuwe Hyundai Nexo voor de Nederlandse markt.

De nieuwe Hyundai Nexo is een SUV die wordt aangedreven door een 204 pk en 350 Nm sterke elektromotor. Die put zijn levenslust uit een kleine accu met een capaciteit van slechts 2,64 kWh. In plaats van een verbrandingsmotor die de accu vrijwel constant bijlaadt, heeft de Nexo een brandstofcel aan boord. Vanuit stilstand sprint de nieuwe Nexo in 7,8 seconden naar 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 179 km/h. De nieuwe Nexo heeft drie 54,2 liter metende waterstoftanks die samen goed zijn voor de opslag van 162,6 liter waterstof. De actieradius is vastgesteld op 826 kilometer. Althans, als je voor een Nexo met 18-inch wielen gaat. Als jouw Nexo op 19-inch lichtmetaal staat moet je genoegen nemen met een bereik van 751 kilometer. Ruim is de Nexo ook. De bagageruimte is groot genoeg voor 510 liter aan spul. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.630 liter meezeulen.

Hyundai Nexo in Nederland

De nieuwe Hyundai Nexo komt naar Nederland en we weten nu ook wat hij in ons land gaat kosten: €72.495. Daarmee is hij iets duurder dan zijn voorganger, die wisselde vanaf €69.995 van eigenaar. De naamloze basisversie zit al prima in zijn spullen. Hij heeft 18-inch lichtmetalen wielen, in de portieren verzonken handgrepen, een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen. De Plus-uitvoering die €80.295 kost, biedt onder meer 19-inch lichtmetaal, een audiosysteem van Bang & Olufsen met 14 luidsprekers, elektrisch verstelbare voorstoelen met een geheugenctie voor de bijrijdersstoel, dakrails, verwarmbare en geventileerde voorstoelen, geventileerde zitplekken achterin en fraaiere aankleding.