Nieuwe Hummer laat zich al een beetje zien

Hummer, dat bestond toch niet meer? Klopt, maar dit jaar komt daar verandering in. Als model van GMC gaat de Hummer deel uitmaken van de moderne tijd. De moderne tijd ja, want de Hummer wordt volledig elektrisch. Wie had dat bij de vorige Hummers durven dromen? Eigenlijk had de nieuwe rauwdouwer afgelopen voorjaar al getoond moeten worden, maar de pandemie gooide roet in het eten. Nu staat de onthulling voor dit najaar gepland. GMC brengt dat nog graag even onder de aandacht en is zo vriendelijk om de Hummer alvast een paar keer (deels) te laten zien.

Hoewel het nog om schimmige plaatjes, een kleimodel en een kale carrosserie gaat, is in grote lijnen al wel te zien dat de Hummer qua uiterlijk aardig trouw blijft aan zijn benzineslurpende voorvaders. Qua lijnenspel dan, want qua aandrijving wordt het een heel ander verhaal. De Hummer wordt een maar liefst 1.000 pk sterke EV die in 3 seconden naar 60 mph (96 km/h) schiet. Uiteraard betekent een dergelijke elektrische aandrijflijn ook dat het een waar monster qua koppel wordt, al heeft Hummer het nog over een ongetwijfeld enigszins misleidende '15,600 Nm'. Dat zal niet op de normale wijze berekend zijn, reken eerder op zo'n 1.100 Nm, nog steeds meer dan genoeg! Genoeg in ieder geval om alvast eens met het Amerikaanse leger om tafel te gaan om te kijken of er ook weer een Humvee kan komen.

Komende herfst trekt GMC dan eindelijk het doek van de nieuwe Hummer en dan opent het ook gelijk de orderboeken, zo laat het merk weten. Daarna moeten we nog wel even geduld hebben; de productie van de Hummer begint pas een jaar later; in de herfst van 2021 dus.