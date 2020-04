Introductie herboren Hummer uitgesteld

Niets was zo'n grote middelvinger naar zowel de medemens als het milieu als een Hummer zoals die in het eerste decennium van deze eeuw geregeld in muziekvideo's opdook. Op 20 mei zou de naam terugkeren, ditmaal niet op een benzine gorgelende gigant, maar op een EV. De presentatie van de herboren Hummer is echter uitgesteld. De reden daarachter laat zich gemakkelijk raden.

Hummer, we kennen het vooral als het ter ziele gegane merk van General Motors, dat met modellen als de H1 en later de H2 en H3 zijn neus optrok voor alles dat met efficiëntie te maken had. Na een korte omweg via China kwam de merknaam terug in handen van General Motors en in het bijzonder van het merk GMC. GMC, dat voornamelijk SUV's en pick-ups produceert, is voornemens 'Hummer' te plakken op een volledig elektrisch model, de Hummer EV. Helaas zal de wereld later dan gepland met die nieuwkomer kennismaken.

De GMC Hummer EV zou aanvankelijk namelijk op 20 mei aan het grote publiek worden voorgesteld, maar General Motors meldt nu dat het zich genoodzaakt ziet de presentatie van het model uit te stellen tot een nog onbekend later moment. GMC noemt zelf geen directe reden voor het uitstellen van de komst van de auto. Aangezien de terugkeer van de naam 'Hummer' zeker in de Verenigde Staten te omschrijven valt als 'best wel een dingetje' en grote presentaties compleet met media en potentiële klanten er de komende tijd niet in zitten, valt het coronavirus waarschijnlijk als oorzaak van het uitstel aan te wijzen.

GMC maakt van de gelegenheid gebruik direct een nieuwe teaser de wereld in te slingeren. Het lijkt erop dat de Hummer EV geen SUV wordt, maar wordt gegoten in de vorm van een vierdeurs pick-up met een relatief korte laadbak. Overigens waren er ook van de H1 en H3 varianten met een open laadbak. Het volledig elektrisch aangedreven gevaarte zou zo'n 1.000 pk sterk moeten zijn en zou in luttele seconden naar een snelheid van 100 km/h moeten kunnen sprinten.