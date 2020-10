Reserveringen GMC Hummer EV binnen één uur gevuld

General Motors heeft het merk Hummer nieuw leven ingeblazen met de GMC Hummer EV, die gisternacht officieel onthuld is. In het najaar van 2021 moet de 'Edition 1', het voorlopige topmodel met drie elektromotoren en 1.014 pk, in productie gaan. De interesse is groot, want het maximale aantal reserveringen voor die eerste lichting was binnen één uur al bereikt.

Op de website van GMC kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een Hummer EV. De Edition 1 is - niet geheel verrassend - het model dat in het najaar van 2021 als eerste op de markt komt. Later volgen de minder bedeelde versies, maar daarvoor zullen potentiële klanten nog tot minimaal 2022 en in het uiterste geval 2024 op moeten wachten. Kennelijk was het publiek behoorlijk gretig, want de website Electrek meldt dat de reserveringen voor de Edition 1 al binnen één uur vol zaten. Wil je nog kans maken om een early adopter van de Hummer EV te worden, dan zul je achteraan in de wachtlijst aan moeten sluiten.

Hoeveel exemplaren GMC gaat bouwen van de $112.595 (€95.027) kostende Hummer EV Edition 1, is niet bekend. Vermoedelijk gaat het in eerste instantie om een lager volume, zodat men eventuele kinderziektes eruit kan halen. Overigens komt de Hummer EV niet naar Nederland, dus indien je op het punt stond om de bescheiden aanbetaling van $100 (€84,40) over te maken, helaas.