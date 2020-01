OFFICIEEL: Hummer keert terug met gloednieuwe EV

Na jarenlange geruchten werd het de afgelopen maanden steeds concreter dat Hummer terugkeert. Nu is de bevestiging daar. GMC stuurt een teaser de wereld in én maakt bekend wanneer de nieuwe Hummer aan de wereld wordt getoond.

Er was jarenlang geen merk zó milieu-onvriendelijk en ouderwets als het Amerikaanse Hummer. Ten tijde van de economische crisis was het flink verouderde merk dan ook één van de eerste slachtoffers van de grote inkrimping bij General Motors. Hoewel de merknaam hierna rondzweefde en ook even in Chinese handen een herstart leek te maken, keert het nu toch weer terug onder GM. GMC om precies te zijn. Dat merk verrast ons nu met een teaser van de nieuwe Hummer, waarmee de geruchten van een GMC Hummer definitief bevestigd zijn.

In een korte video krijgen we de neus van de nieuwkomer alvast te zien. De bekende lijnen van de H1, H2 en H3 keren terug. Hoewel het nu een elektrisch model van het merk GMC wordt, is de naam Hummer prominenter aanwezig dan de merknaam. Dat het ook weer een SUV betreft, is wel helder. Tot zover is het een feest van herkenning, maar dat houdt op bij de aandrijflijn. De nieuwe Hummer krijgt namelijk een volledig elektrisch aandrijving, goed voor 1.000 pk. In drie seconden snelt de SUV vanuit stilstand naar 60 mijl per uur (96 km/h). Over een actieradius en accucapaciteit worden we helaas nog niets wijzer.

GMC is behalve het tonen van de teaser ook gelijk zo vriendelijk om te laten weten wanneer de auto wordt onthuld. Op 20 mei is het zover. Zo lang hoeven we echter niet te wachten op meer, want komende zondag tijdens de Super Bowl krijgt de kijker ook al een vooruitblik voorgeschoteld. Allicht komt er dan ook al meer informatie over de aandrijflijn. We zijn benieuwd.