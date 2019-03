Nieuwe Honda Jazz strekt de benen

De huidige generatie Honda Jazz, in diverse andere markten Fit geheten, is altijd een ietwat moeilijk te plaatsen model geweest. Net als zijn voorganger is het geen reguliere hatchback, maar is hij niet groot genoeg om het predicaat 'MPV-achtige' te verdienen. Met deze nieuwe Jazz, gesnapt in de omgeving van - je raadt het al - de Nürburgring, kiest Honda een duidelijke richting.

Deze nieuwe en nog uitbundig met camouflagestickers omhulde Jazz lijkt namelijk meer dan ooit een compacte MPV te worden, denk aan een auto in de stijl van auto's als de Kia Venga en de Hyundai ix20. Daarbij is de nieuwe Jazz minder een monospace dan momenteel, er is namelijk een beduidend grotere hoek waar te nemen tussen de motorkap en de voorruit.

De huidige Jazz is met zijn Magic Seats natuurlijk al een slimme aanbieding en ook de nieuwste telg belooft derhalve een zeer praktisch model te worden. Op de motorenlijst komt waarschijnlijk de geblazen 1.0 driecilinder uit de Civic te staan.