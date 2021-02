Nieuwe Honda HR-V vanuit alle hoeken

De laatste generatie Honda HR-V werd onlangs uit productie genomen en dat is met het oog op de komst van een compleet nieuwe generatie niet verwonderlijk. De in 2015 gepresenteerde en relatief conservatief vormgegeven concurrent van de Renault Captur en Citroën C3 Aircross vindt opvolging in een veel excentrieker ogend model, zo concludeerden we eerder op basis van een uitgebreide set spionagefoto's. Vandaag kunnen we je dankzij de Facebookpagina van ene Vanhoe Rage het complete exterieur van de nieuwe HR-V laten zien.

De Honda krijgt een koets met niet alleen een beduidend hogere neus, maar ook met een compleet andere lijn. De achterruit ligt voortaan een stuk vlakker, wat de cross-over ondanks zijn niet extreem sterk aflopende daklijn een bijna coupé-SUV-achtig voorkomen geeft. Ook opvallend zijn de koplampen, die zitten een stuk hoger in het front en zijn opmerkelijk plat. Ze doen enigszins denken aan de kijkers voorop de Honda SUV:e-concept. De nieuwe HR-V krijgt een grille die is opgebouwd uit horizontale lamellen, al is ook een auto te zien met een grille die uit 'puntjes' is opgebouwd.

We mikken erop dat Honda 'm net als voorheen baseert op de Jazz. De HR-V krijgt in ieder geval de e:HEV-aandrijflijn van dat familielid mee. Niet-geëlektrificeerde machines hoef je niet te verwachten, hetzelfde geldt voor dieselmotoren. Honda gaf in 2019 immers aan dat het vanaf 2025 elke voor Europa bestemde auto voorziet van een geëlektrificeerde aandrijflijn.

HR-V in Nederland

De laatste HR-V, die zijn leven in 2013 begon als 'Vezel', heeft in Nederland geen potten kunnen breken. Sinds de herintroductie van de modelnaam in 2015 zijn in ons land nog geen 2.000 HR-V's verkocht. Alleen in 2016 (587 stuks) kwamen de verkoopcijfers van de auto boven de 500 eenheden uit. In 2017, 2018 en 2019 werden achtereenvolgens 389, 308 en 307 stuks verkocht. Vorig jaar daalden de verkopen tot 223 exemplaren.