Nieuwe Honda HR-V nu voor Europa

De Honda HR-V heeft een behoorlijke gedaantewissel ondergaan. Zo ziet hij er een stuk excentrieker uit dan de in 2015 op de Nederlandse markt gebrachte generatie. De HR-V, een concurrent van onder meer de Renault Captur en Peugeot 2008, heeft een relatief hoge en recht aflopende snuit met daarin een opvallende grille die in dezelfde kleur is uitgevoerd als de carrosserie. Links- en rechts boven die grille zitten platte lichtunits waarmee de HR-V een stuk agressiever de wereld in tuurt dan zijn voorganger. Door de relatief vlak liggende achterruit heeft de nieuwe HR-V bijna de uitstraling van een compacte coupé-SUV terwijl de daklijn niet sterk afloopt. Ook aan de achterzijde zien we relatief platte achterlichten, die geheel volgens de heersende trend met elkaar worden verbonden door een rode ledstrip.

Buiten Europa komt de Honda HR-V onder meer op de markt met een niet-hybride 1.5 i-VTEC-benzinemotor en een cvt-automaat, maar die krijgen we in Europa niet. Vanaf 2022 wil Honda in Europa alleen nog geëlektrificeerde auto's leveren en dus komt de HR-V alleen als hybride e:HEV naar ons continent. Die HR-V e:HEV heeft tot op zekere hoogte dezelfde aandrijflijn als de hybride versie van de Jazz. Dat betekent dat die uit twee elektromotoren en een 1.5 VTEC-benzinemotor bestaat met vaste overbrengingsverhoudingen tussen de twee. De 1.5 is ook in staat rechtstreeks de wielen aan te drijven, vooral in de toerengebieden waarin hij het efficiëntst is. De HR-V e:HEV kan stukken elektrisch rijden terwijl de 1.5 als generator werkt. Het systeemvermogen van de aandrijflijn bedraagt 131 pk en 253 Nm. De nieuwe Honda HR-V is 4,34 meter lang en daarmee is -ie nagenoeg net zo groot als het vorige model. De wielbasis is met 2,61 meter zelfs identiek aan die van zijn voorganger. Ondanks de nagenoeg identieke afmetingen is de nieuwe HR-V achterin toch ruimer. Zo is de beenruimte voor de achterpassagiers met 3,5 centimeter vergroot. De Japanner staat standaard op 18-inch lichtmetaal. Volgens Honda zit je in de nieuwe HR-V 1 centimeter hoger dan voorheen.

De werkplek is helemaal van deze tijd. Het interieur is relatief minimalistisch vormgegeven. De ventilatieroosters zijn in een horizontale strook in het dashboard weggewerkt en centraal op de middenconsole staat een 9-inch display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Het systeem kan overweg met Apple CarPlay (draadloos) en Android Auto (kabel). Eronder zit een subtiel knoppeneiland voor de bediening van de klimaatregeling. Achter het stuurwiel zit een 7-inch tft-scherm. De HR-V krijgt dezelfde slimme Magic Seats als de Jazz en dat betekent dat de achterbank neerklapbaar is, maar dat het geheel ook omhoog te klappen is. Volgens Honda kunnen twee mountainbikes er (zonder voorwiel) naast elkaar in, best een prestatie. Een slimme optie is de Power Tailgate Walk Away Close-functie. Hierbij detecteert de auto de nabijheid van de autosleutel. Als je met de sleutel wegloopt van de geopende achterklep, sluit de HR-V zijn achterste automatisch.

Wat veiligheidssystemen betreft, profiteert de HR-V van Honda's meest recente Sensing-pakket. Daarin zitten tal van passieve en actieve veiligheidssystmeen, waaronder uitgebreide adaptieve cruise control, verbeterde Pedestrian Collision Mitigation Steering System en Collision Mitigation Brake System. Het eerste systeem ziet dankzij herziene camera's beter in de nacht, terwijl het tweede systeem nu ook tegenliggers die het pad van auto doorkruisen detecteert en ervoor remt. Het systeem neemt niet alleen auto's, maar ook fietsers en voetgangers waar. Verder is de dodehoekdetectie verbeterd, hetzelfde geldt voor Cross Traffic Minotor. Voor het eerst is de HR-V verkrijgbaar met Hill Descent Control.

HR-V in Nederland

De laatste HR-V, die zijn leven in 2013 begon als 'Vezel', heeft in Nederland geen potten kunnen breken. Sinds de herintroductie van de modelnaam in 2015 zijn in ons land nog geen 2.000 exemplaren verkocht. Alleen in 2016 (587 stuks) kwamen de verkoopcijfers boven de 500 eenheden uit. In 2017, 2018 en 2019 werden achtereenvolgens 389, 308 en 307 stuks verkocht. Vorig jaar daalden de verkopen tot 223 exemplaren. De nieuwe HR-V zorgt hopelijk voor Honda voor fraaiere verkoopcijfers. Hij komt eind dit jaar op de Nederlandse markt. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie. In China presenteerde Honda onlangs de SUV e: Prototype, een concrete vooruitblik op een elektrische versie van de HR-V. Of dat model op termijn ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.