Hybride Honda HR-V komt in februari

Honda nam de in 2015 op de markt gebrachte HR-V onlangs uit productie. Hoewel de HR-V in Europa geen verkoopknaller is gebleken, heeft Honda een opvolger al in de ontwikkelingskamers staan. Niet zo gek, de HR-V is een compacte cross-over en laten auto's in dat segment nou net razend populair zijn. Met de tweede generatie HR-V hoopt Honda een grotere rol te kunnen spelen in het felbevochten segment van compacte SUV's.

Op een tweetal teaserfoto's laat Honda al iets zien. Die bevestigen dat de HR-V iets spannender wordt vormgegeven dan zijn voorganger. Een eerder gesnapt testexemplaar trok onder meer de aandacht met zijn hogere, langere snuit en sterker aflopende daklijn, compleet met vlak liggende achterruit. Op een van de teaserfoto's is het schuin aflopende kontje van de nieuwe HR-V al enigszins te zien.

Honda gaf in 2019 aan dat het vanaf 2025 elke voor Europa bestemde auto voorziet van een geëlektrificeerde aandrijflijn. En dat betekent dat de HR-V bij ons slechts wordt geleverd met de e:HEV-hybride aandrijflijn die we al kennen van de Jazz. Op 18 februari weten we meer, dan beleeft de nieuwe HR-V zijn publieksdebuut.

Honda HR-V in Nederland

De HR-V is in Nederland niet bepaald een verkooptopper gebleken. Sinds de herintroductie van de modelnaam in 2015 zijn in ons land nog geen 2.000 exemplaren verkocht. Alleen in 2016 (587 stuks) kwamen de verkoopcijfers boven de 500 stuks uit. In 2017, 2018 en 2019 werden achtereenvolgens 389, 308 en 307 HR-V's verkocht. Vorig jaar daalden de verkopen tot 223 stuks.