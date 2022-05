Honda ZR-V: bijna net zo groot als CR-V

Honda brengt met de ZR-V in 2023 een volledig nieuwe SUV op de Nederlandse markt. De ZR-V krijgt in de Honda-hieärchie een plek tussen de HR-V en de CR-V. AutoWeek kan melden hoe de auto zich formaattechnisch precies tot zijn SUV-broertjes en -zusjes verhoudt.

Honda vult het Nederlandse leveringsgamma volgend jaar aan met een geheel nieuwe SUV: de ZR-V. De ZR-V is ook in de Verenigde Staten gepresenteerd, al plakt Honda er de modelnaam van de hier bekende kleinere broer op: HR-V. Honda haalt de ZR-V ook naar de Chinese markt. Die Chinese ZR-V lijkt geen verlengde versie van de Europese ZR-V te zijn en dus geven de afmetingen van de Chinese ZR-V een goed beeld van hoe Honda's jongste SUV zich in Europa tot de kleinere HR-V en de grotere CR-V verhoudt.

Uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie heeft AutoWeek de afmetingen van de er door GAC Honda te produceren ZR-V opgedoken. De ZR-V is 4,57 meter lang en krijgt een wielbasis van 2,66 meter. Dat betekent dat de ZR-V 23 centimeter langer wordt dan de HR-V en een 5 centimeter grotere wielbasis krijgt. Zetten we de huidige CR-V naast de ZR-V dan valt op dat Honda's nieuwe SUV slechts 3 centimeter korter is en zelfs een identieke wielbasis heeft. Zit de ZR-V dan niet te dicht op de CR-V? Wel als hij nu op de markt zou komen, maar er komt wel degelijk meer afstand tussen de ZR-V en zijn grotere broer.

Honda brengt volgend jaar namelijk ook een volledig nieuwe generatie van de CR-V op de markt. Die nieuwe Honda CR-V konden we je onlangs al uitgebreid laten zien en we schotelden je zelfs de afmetingen van die zesde generatie CR-V voor. Hij groeit namelijk een stukje ten opzichte van het huidige model. Hij wordt 4,7 meter lang en krijgt 2,7 meter tussen de voor en achteras. Dat maakt de nieuwe CR-V straks dus 13 centimeter langer dan de ZR-V, de wielbasis van de CR-V wint het van de ZR-V met zo'n 4 centimeter.

In China komt de ZR-V in ieder geval op de markt met een 182-pk geblazen 1.5, die we in Europa onder meer van de uitgaande generatie Civic kennen. We verwachten dat de ZR-V in Nederland dezelfde hybride aandrijflijn krijgt als de Civic waarmee hij zijn technische basis deelt. Dat betekent: een 2.0 viercilinder die samen met een elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 184 pk en 315 Nm.