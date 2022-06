Nieuwe Honda CR-V: weinig verrassend interieur

Honda parkeert volgend jaar onder andere een volledig nieuwe CR-V in zijn showrooms. AutoWeek heeft je die SUV ruimschoots voor zijn onthulling al eens laten zien. Nu weten we ook hoe het binnenste van de nieuwe CR-V wordt vormgegeven.

Honda is langzaam maar zeker begonnen met het opwarmen voor de komst van de volledig nieuwe zesde generatie van de CR-V. Kort geleden liet Honda details van de voor- en achterzijde van de nieuwe SUV zien en nu gunt de Amerikaanse tak van het merk ons een blik op de werkplek. Niet geheel verrassend is het ontwerp van het interieur geen verrassing. Waarom niet?

Het dashboard dat Honda in de nieuwe CR-V perst is namelijk vrijwel identiek aan dat van de Civic, een interieur in iets aangepaste vorm ook in een tweede nieuwe SUV van Honda komt: de Z-RV. De cockpit van de nieuwe CR-V lijkt zelfs nog iets meer op dat van de Civic dan dat de werkplek van de Z-RV dat doet. Dat komt doordat de verstelknopjes van de ventilatieroosters in de CR-V net als in de Civic rond zijn. Wel geeft Honda de CR-V een iets meer eigen middentunnel en andere deurpanelen.

De CR-V op deze foto's heeft een reguliere automaathendel in de middentunnel. In Europa heeft de Civic hier geen keuzeknuppel, maar druktoetsen om de transmissie mee te bedienen. Dat heeft met de aandrijflijn te maken. De Civic is in Europa namelijk altijd uitgerust met de hybride e:HEV-aandrijflijn en daar horen dergelijke druktoetsen klaarblijkelijk bij. De nieuwe Civic is er elders in de wereld ook met niet-hybride aandrijflijnen. Deze reguliere benzineversies zijn ook met automaat te krijgen en hebben dan - net als de nieuwe CR-V op deze foto's dus - ook gewoon een keuzehendel voor de automaat. De nieuwe CR-V komt alleen met (plug-in) hybride aandrijflijnen naar Nederland en dus moet je de vormgeving en indeling van de middentunnel van de Civic voorlopig maar inbeelden in de CR-V.

Eerder kon AutoWeek je de nieuwe CR-V al - helaas in een eenvoudige uitvoering - al uitgebreid laten zien. Toen wisten we ook de afmetingen op te duiken. De nieuwe CR-V wordt 4,7 meter lang en groeit daarmee 10 centimeter ten opzichte van het huidige model. De wielbasis neemt met 4 centimeter toe tot 2,7 meter. Al die extra centimeters kan de nieuwe CR-V overigens goed gebruiken. Volgend jaar brengt Honda namelijk niet alleen de nieuwe CR-V, maar ook een volledig nieuwe SUV naar ons land in de vorm van de ZR-V. Die ZR-V is 4,57 meter lang en heeft 2,66 meter tussen de voor- en achteras. Het maakt die ZR-V slechts 3 centimeter korter dan de huidige en straks dus uitgaande CR-V. Doordat de nieuwe CR-V een maatje groeit, is de hieärchie in Honda's SUV-hoek weer hersteld.