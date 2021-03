Nieuwe Ford Maverick: stapje onder de Ranger

Ford heeft een compacte pick-up in de ontwikkelingskamers staan, waarvoor het een vertrouwde modelnaam afstoft. De nieuwe Maverick wordt een pick-up met dubbele cabine die in ieder geval in de Verenigde Staten onder de Ranger wordt gepositioneerd. Die Maverick deelt zijn technische C2-basis met de Kuga/Escape en de Ford Bronco Sport en wordt straks dan ook zij aan zij met laatstgenoemde SUV in Mexico geproduceerd.

De Maverick staat voor een pick-up relatief laag op zijn poten en krijgt vanwege de dubbele cabine een vrij korte laadbak. Naar verwachting is hij straks niet alleen met vierwielaandrijving, maar ook met voorwielaandrijving verkrijgbaar. Net als de Bronco Sport krijgt de Maverick een zelfdragende carrosserie, geen body-on-frame-constructie dus zoals bijvoorbeeld de F-150 wel heeft.

In Nederland kennen we de naam Maverick vooral van Fords versie van de Nissan Terrano II die tot eind jaren negentig in ons land werd verkocht. In Australië gebruikte Ford de modelnaam voor een gerebadgete Nissan Patrol, maar er waren nog meer Mavericks. Zo introduceerde Ford in 1969 in onder meer de Verenigde Staten een twee- en vierdeurs sedan met die naam en de in 2000 in Europa gelanceerde Mazda Tribute ging in diverse landen ook als Maverick door het leven. Wat de Ford op deze foto's met het gros van de hierboven genoemde modellen gemeen heeft? Bijzonder weinig, naast het feit dat de pick-up zeer waarschijnlijk niet in Nederland op de markt komt.