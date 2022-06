Ford vervangt de Focus en Fiesta door.... een pick-up

Net als in Europa verkochten Amerikaanse Ford-dealers tot voor kort de Fiesta, de Focus en de Mondeo, al heette die laatste daar Fusion. Om aan de lokale voorkeuren en wetgeving te voldoen, waren deze modellen niet exact hetzelfde als in Europa en er was ook nog de grote Taurus sedan. Dat werd allemaal anders nadat de CEO van Ford Motor Company, Jim Hackett, in 2018 bekend maakte dat er rigoureus in het aanbod zou worden geschrapt en dat Amerika’s grootste automerk binnen afzienbare tijd alleen nog cross-overs, SUV’s en trucks (lees: pick-ups) zou produceren.

Besparing

De reden om de hatchbacks en sedans uit het aanbod te schrappen, is uiteraard de ontwikkeling van de markt, maar Ford heeft sinds 2018 ook 25 miljard dollar aan operationele kosten kunnen besparen. Met minder verschillende modellen in het gamma neemt namelijk de onderlinge uitwisselbaarheid van platformen, aandrijflijnen en onder­delen toe en daarmee dalen de kosten van zowel de ontwikkeling als de productie. Uiteraard waren trouwe liefhebbers van hatchbacks en sedans teleurgesteld, maar de keuze van Ford stond vast. Nu is de Mustang de enige traditionele auto in de Amerikaanse Ford-showrooms.

Verkoopsucces

Wat er verder in die showrooms staat? De EcoSport zoals die wij ook kennen, de Escape die bij ons Kuga heet en de Bronco Sport vormen op dit moment de onderkant van het aanbod in de Verenigde Staten. Hoger in de prijslijst vinden we de ongekend populaire Bronco, de Explorer die ook bij Nederlandse Ford-dealers te vinden is, de Edge, de Mustang Mach-E en de enorme Expedition. Die laatste zou je kunnen omschrijven als een SUV op basis van de F-150-pick-up en dat is op zijn beurt weer het grootste verkoopsucces. Het is namelijk niet alleen het ­bestverkochte model van Ford en zelfs niet alleen de bestverkopende pick-up in de afgelopen 45 jaar, nee, het is zelfs een van de bestverkopende auto’s ter wereld.

Gat van Fiesta en Focus

Onder de F-150 staat de Ranger, die wij kennen als bedrijfswagen. Dit model heeft een ladderchassis en een losse cabine en bak. Deze opzet is niet gunstig voor stroomlijn, verbruik en uitstoot en bovendien is de Ranger nog altijd een fors model. Daarom wilde Ford er nog een kleinere pick-up ­onder hebben, vooral om het gat te dichten dat de Fiesta en de Focus hebben achtergelaten. De gedachte was namelijk dat gezinnen net zo gemakkelijk een veel praktischer pick-up konden kiezen.

Bij een bezoek aan Texas hebben we navraag gedaan bij een aantal Ford-dealers. Daaruit bleek dat zij nog geen officiële verkoopaantallen (mogen) afgeven, maar wel dat ze zich kunnen vinden in de nieuwe koers. Daarbij moet je wel ­bedenken dat Texas in de Amerikaanse auto-industrie bekend staat als Truck Country, dus of staten als Californië of New York daar net zo over denken, is nog een kwestie van afwachten. De Maverick is namelijk nog maar net op de markt en daarom kregen wij de gelegenheid om er even van te proeven.

Als kleine cross-over

Wat direct opvalt bij het instappen is dat de Maverick aanvoelt als een kleine cross-over en dat is niet vreemd, want het model deelt zijn C2-platform niet alleen met de Bronco Sport en de Escape, maar ook met de Focus. Om die reden heeft de Maverick voorwielaandrijving en is hij (voorlopig) alleen leverbaar met viercilinders. Het gaat in dat geval om een atmosferische 2.5 hybride met 200 pk of een 2.0 turbo met 250 pk, die je als optie kunt bestellen met vierwielaandrijving. Dat is de uitvoering waarmee wij onderweg zijn. Deze motor is in combinatie met een achttraps automaat krachtig genoeg en met een verbruik van ongeveer 9 liter per 100 kilometer is hij voor Amerikaanse begrippen redelijk spaarzaam.

Niet naar Nederland

Gezien de prima zitruimte voorin en achterin en de opvallend grote hoeveelheid bergruimte – inclusief een bagageruimte onder de achterbank – is de Maverick inderdaad prima te gebruiken als dagelijkse gezinsauto. De gemakkelijkste manier om de kleine truck te omschrijven, is dat de Maverick zonder veel compromissen kan doen wat je van een gemiddelde gezinsauto zou verwachten, maar een gezinsauto kan niet doen wat je van een willekeurige pick-up verwacht. Dat riep ook direct de vraag op of we de Maverick dan misschien ook bij de Nederlandse Ford-dealers gaan zien, want die leveren tenslotte ook de grotere Ranger. Dat gaat zeker niet gebeuren, legt woordvoerder Sebastiaan van de Pol van Ford Nederland uit: “In Nederland is een pick-up echt een bedrijfswagen. Daarnaast hebben we met Ford in Europa ingezet op elektrificatie. De planning is dat al onze modellen in 2026 een stekker moeten hebben en dat vanaf 2030 alle Ford-personenauto’s volledig elektrisch zijn.”

Een volgende vraag zou dan zijn of de Maverick misschien een kans zou maken als er een volledig elektrische variant van komt, maar die kans is nihil. De constructie van de zelfdragende carrosserie maakt het lastig om er een groot accupakket in onder te brengen en dit zou de Maverick veel duurder maken. Een sterk punt van deze compacte pick-up is namelijk dat Ford het hybride basismodel, met een kleine accu onder de achterbank, voor net iets minder dan 20.000 dollar aanbiedt. Daarmee heeft Ford een sterke aanbieding op de Amerikaanse markt. De enige andere twee gezinsgeoriënteerde pick-ups daar zijn op dit moment de nieuwe Hyundai Santa Cruz en de Honda Ridgeline en die kosten respectievelijk 25.000 en 38.000 dollar. De Maverick is dus een scherpe aanbieding met een gezonde toekomst. Ford zal dan ook geen behoefte hebben om de auto naar Europa te exporteren en al zeker niet om een kostbare elektrische variant te ontwikkelen.

Gigantische markt

Daar komt nog bij dat Ford, in tegenstelling tot Hyundai en Honda, een gigantisch netwerk heeft van fleet customers, zoals (lokale) overheden, verhuurmaatschappijen en andere grootverbruikers van goedkoop vervoer. Daar is een praktische prijsvechter als de Maverick gemakkelijk in grote aantallen te slijten, want de markt voor pick-ups is in de VS duizelingwekkend groot. Op jaarbasis verkoopt Ford namelijk ruim 700.000 exemplaren van de grotere F-Series, dus dat zijn de F-150 tot en met de F-450, die in prijs variëren van 30.000 tot ongeveer 100.000 dollar. Vergelijk dat maar eens met Nederland, want volgens de ­importeur worden er in ons land jaarlijks ongeveer 400 exemplaren verkocht van de Ranger, die met zijn formaat tussen de Maverick en de F-150 valt. Via grijze import wordt daarnaast ook nog een vergelijkbaar aantal van de F-Series verkocht. Een kans voor de onlangs ge­ïntroduceerde volledig elektrische F-150 is er in ons land dus ook niet, want met dergelijke aantallen is daarvoor geen verdienmodel te verzinnen.

Cross-overs en SUV's voor Europees gezin

In Europa richt Ford zich op gezinsauto’s in de vorm van cross-overs en SUV’s. Ford Europa verwacht op vrij korte termijn nog twee nieuwe, volledig elektrische cross-overs en dan heeft het merk alle cruciale marktsegmenten afgedekt. Het ligt dan voor de hand dat op termijn ook in ons land de Fiesta en de Focus geen over­levingskans hebben. Vanuit zakelijk oogpunt is dit te begrijpen, want dat is wat het merendeel van de markt vraagt, maar jammer is het wel. Jammer is het eveneens dat de Maverick niet naar Nederland komt. Een beetje diversiteit kan zeker tegenwoordig geen kwaad en daarvoor had de Maverick prima kunnen zorgen.