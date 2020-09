Nieuwe Ford Maverick is niet wat het lijkt

Ford is op pad met de nieuwe Maverick en gelukkig is daar beeld van. Al kunnen deze foto's in eerste instantie wel voor wat verwarring zorgen.

Zo op het eerste gezicht staat hier een enorme SUV/MPV op de foto, maar dat is dubbel onjuist. Allereerst is-ie (voor Amerikaanse begrippen) niet groot én daarbij is het ook geen SUV. Hier staat namelijk de pick-up die ónder de Ranger in het aanbod komt. Naar alle waarschijnlijkheid luistert de auto naar de naam Maverick. Die naam plakte Ford vroeger al op z'n kleinste, waarvan er overigens ook ooit eentje in Nederland geleverd is. In de VS stond die laatste Maverick te boek als de Escape, maar nu stoft Ford dus de Maverick-naam weer af voor de thuismarkt.

Hoewel ze in Michigan goed hun best hebben gedaan op de camouflage, zit er achter de zogenaamde achterste zijruiten gewoon een open laadbak, geen derde zitrij. De Maverick dook begin dit jaar ook al eens op met een enorm bouwwerk achterop. Toen liet Ford al weten dat er inderdaad een model onder de Ranger komt. De auto deelt naar verluidt z'n basis met de gloednieuwe Bronco Sport. Mogelijk krijgt-ie een vergelijkbaar neusje, maar in ieder geval onder de kap verwachten we dus een bekend verhaaltje. De Bronco Sport heeft zowel de hier in Nederland bekende 1,5-liter EcoBoost als de 2,0-liter EcoBoost als krachtbron op de bestellijst staan. Opnieuw redelijk bescheiden voor Amerikaanse begrippen dus, maar net als bij de Bronco Sport hoeven we voorlopig niet op een Europese introductie te wachten.