Nieuwe elektrische SUV Smart debuteert tijdens IAA

De IAA van München is het podium waarop Smart een vooruitblik presenteert van een compleet nieuwe compacte SUV. De nieuwe elektrische Smart is de auto die onder de vleugels van het samenwerkingsverband tussen Daimler en Geely gevoerd gaat worden.

Twee jaar geleden werd bekend dat Smart voor 50 procent in handen van het Chinese Geely kwam. Het samenwerkingsverband tussen Geely en Daimler werkt ondertussen hard aan de ontwikkeling van volledig nieuwe elektrische modellen. Het is al even bekend dat Smart straks meer modellen krijgt dan slechts de Fortwo en de Forfour. Zo staat voor 2022 een 'elektrische B-segmenter' op de rol en Smart komt zelfs met een SUV-achtige. Van die compacte elektrische SUV kunnen we je dankzij onze Engelse collega's van AutoExpress nu de eerste designschetsen laten zien.

Daimler is verantwoordelijk voor het design van de nieuwe modellen van Smart terwijl Geely de technische ontwikkeling van de nieuwe Smarts op zich neemt. De elektrische SUV-achtige die straks tijdens de IAA van München in conceptvorm debuteert, wordt een slagje groter dan je van auto's van Smart gewend bent. Onderhuids maakt de auto waarschijnlijk gebruik van Geely's SEA-platform, een modulair en speciaal voor elektrische auto's bedoeld platform dat Geely ook zal toepassen bij merken als Geometry, Lotus, Lynk en Co en zelfs Volvo. De Zeekr 001, in feite een Lynk & Co, is de eerste auto op dat platform.

Volgens AutoExpress keren diverse Smart-kenmerkende designelementen terug op het nieuwe model. Zo zou de nog naamloze elektrische SUV van Smart onder meer in een two-tone kleurstelling uitgevoerd worden waarmee geknipoogd wordt naar de 'veiligheidskooi' van de originele modellen van Smart.

De IAA van München vindt in september dit jaar plaats. Ongetwijfeld geeft Smart in de aanloop naar die autobeurs meer informatie over z'n nieuwe concept-car vrij. De nieuwe modellen van Smart zien straks allemaal het levenslicht in China. De voormalige Smart-fabriek in het Franse Hambach is inmiddels verkocht aan Ineos dat er de Grenadier gaat bouwen.