Van dichtbij: Ineos Grenadier!

De oer-Defender is niet meer, maar liefhebbers van deze no-nonsense Engelsman kunnen vanaf volgend jaar bij de nieuwe fabrikant Ineos Automotive aankloppen voor de Grenadier. Die auto gaat verder waar de vorige Land Rover Defender het in 2016 voor gezien hield, maar heeft in feite niets met die icoon te maken.

Land Rover schroefde in 2016 de allerlaatste oer-Defender in elkaar. De productie van de offroadicoon kwam tot een eind en de hoekige alleskunner, waarvan vaak nagenoeg geen stuk plaatwerk volledig deukvrij was, maakte vorig jaar plaats voor een volledig nieuwe generatie. Volgens Land Rover doet die nieuwe generatie Defender niet onder voor zijn voorganger, al is het een auto van een heel ander en tot op zekere hoogte met lifestyle-elementen doorspekt kaliber. Wat doe je als je het rudimentaire karakter van de aloude Defender mist? Exact, dan bouw je zelf zo'n robuuste alleskunner.

Dat was de gedachte van Jim Ratcliffe, voorzitter van de vooral in de petrochemische industrie actieve Ineos Group. Ratcliffe rook een kans en stampte Ineos Automotive uit de grond, een automerk dat zelf een no-nonsense vierwielaangedreven offroader zou ontwikkelen om in het gat te springen dat de Defender achterliet. Ineos Automotive doet nu het uiterlijk uit de doeken van de Grenadier, vernoemd naar de gelijknamige bar in Londen waar het idee om een dergelijk model te ontwikkelen ontstond.

Design

Hoewel duidelijke uiterlijke overeenkomsten met de Defender van weleer de Grenadier niet te ontzeggen zijn, is het ontwerp volgens Ineos geenszins afgekeken van dat model. De Grenadier is volgens commercieel directeur Mark Tennant, die meer dan 25 jaar actief is in de automotive-industrie, ontworpen op een wijze waarop functie altijd voorrang kreeg boven vorm. De Grenadier moet een no-nonsense offroader zijn die duidelijk uitstraalt dat hij voor één doel is gemaakt: offroad rijden. Een gebruiksvoorwerp, in feite.

Toby Ecuyer, hoofd van het designteam, legt uit dat er geen enkel designelement is dat geen doel dient. Overbodige zaken werden op de tekentafel al snel uitgegumd. Ecuyer legt ten overstaan van AutoWeek uit dat de basis van meet af aan vaststond: de Grenadier zou een ladderchassis én starre assen krijgen. Die eenvoudige opzet moet er onder meer voor zorgen dat de auto ook in afgelegen gebieden 'relatief eenvoudig' weer op de been te helpen is, mocht er iets misgaan. Nadat de basiselementen hun plek hadden gekregen, werd er een eenvoudige koets omheen gevouwen: een hoekige koets met door de plaatsing van de wielen op de hoeken kleine overhangen. "Het moet direct duidelijk zijn waarvoor de Grenadier dient. Alle elementen op de Grenadier hebben zoals gezegd een functie, van de bevestigingsrails op de portieren tot de eenvoudig te wisselen koplampen en achterlichten." Dat er enige overeenkomsten met de Defender zijn waar te nemen, is volgens Ecuyer niet geheel toevallig. "We hebben ons laten inspireren door auto's als de Mercedes-Benz G-klasse, de Jeep Wrangler, de Toyota Land Cruiser én de Defender. Sommige oplossingen die voor die auto's zijn bedacht volgens de filosofie 'functie boven vorm' bleken ook nu slimme keuzes te zijn." Interessante eigenschappen: de van permanente vierwielaandrijving voorziene Grenadier krijgt vlakke voorschermen waarop je kunt zitten en is rondom onder meer voorzien van stroomaansluitingen voor de montage van extra lampen of waarschuwingslichten.

Verwacht overigens geen offroader die ook vanbinnen niets dan rudimentair is. Volgens commercieel directeur Mark Tennant is de auto namelijk van alle gemakken voorzien. De Grenadier zou dan ook een modern interieur moeten krijgen, waarin zaken als een infotainmentsysteem dat onder meer Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt een plek krijgen. Ook wat veiligheidssystemen betreft moet de Grenadier volledig voldoen aan de actuele eisen.

Goed geregeld

Dat de Grenadier meer is dan slechts een uit de hand gelopen hobbyproject blijkt onder meer uit het team dat CEO Dirk Heilmann heeft samengesteld en waarin voormalig directieleden van merken als Ford, Daimler, Volkswagen, Bentley en Tesla zitten. Ook lijkt het bedrijf een stel uiterst capabele partners en leveranciers te hebben gestrikt. Zo gaat Magna Steyr zich met de ontwikkeling van de auto bemoeien en haalt Ineos zijn motoren, in dit geval zescilinders, uit de magazijnen van BMW. ZF levert zijn bejubelde achttraps automaat aan het kakelverse Ineos Automotive.

Hoewel Ineos het uiterlijk van de Grenadier nu al heeft vrijgegeven, duurt het nog even voordat de auto daadwerkelijk op - of eerder naast - het asfalt verschijnt. Eind 2021 gaat de Grenadier in productie in een nieuwe fabriek in het in Wales gelegen Bridgend. Hier komen aanvankelijk 200 mensen te werken, een aantal dat later wordt uitgebreid naar 500 personen. In Estarreja (Portugal) verrijst een assemblagehal waar onder meer diverse chassis- en carrosseriedelen vandaan zullen komen. De Grenadier moet uiteindelijk nagenoeg overal ter wereld worden gedistribueerd, al zijn de belangrijkste markten het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en Duitsland. Verwacht de Grenadier ergens in de eerste helft van 2022 in Nederland. Vooralsnog krijgen we alleen één versie te zien, maar Ineos Automotive zegt al toe dat er op termijn meer carrosserievarianten van de auto komen. "We moeten met één variant beginnen, we zijn immers een bedrijf dat net begint", legt Tennant aan AutoWeek uit. Hij belooft daarbij dat er ook een bedrijfswagenvariant van komt die een europallet kan verstouwen. Dat gaat in ons door de bpm gestuurde autoland ongetwijfeld een hoop schelen. Op naar 2022.