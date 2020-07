Nieuwe Smart in 2022

In 2022 kunnen we een volledig nieuwe, elektrische Smart in de showrooms verwachten. Niet alleen zal die auto tot op het kleinste boutje nieuw zijn, ook het merk Smart is dan compleet anders dan hoe we het kennen.

In maart vorig jaar werd bekend dat Daimler en het Chinese Geely een samenwerkingsverband zouden starten dat zich over Smart zou ontfermen. Vandaag is bekend genaajt dat de nieuwe, Duits-Chinese joint-venture in Europa simpelweg als Smart Europe GmbH door het leven zal gaan. Dirk Adelmann, voorheen al hoog in de boom bij Mercedes-Benz, is aangewezen als CEO van de Europese Smart-tak. Samen met Geely gaat Daimler zich met het nieuwe Smart puur en alleen toeleggen op de ontwikkeling van compacte, elektrische modellen. Daarbij geeft de fabrikant aan dat in 2022 de eerste volledig elektrische B-segmenter van het het nieuwe Smart in de orderboeken staat.

De nieuwe Smarts moeten in een nieuwe productiefaciliteit in China van de band gaan lopen. Mercedes-Benz is verantwoordelijk voor het design van de nieuwe modellen. Chinese partner Geely neemt de technische ontwikkeling van de elektrische nieuwkomers voor zijn rekening. Overigens biedt Smart in Nederland sinds 2019 alleen nog de elektrische versies van de ForTwo en ForFour aan.