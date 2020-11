Nieuwe elektrische Kia rijdt testrondjes

In september besteedden we al eens aandacht aan deze nieuwe EV van Kia, toen nog aan de hand van een voorspelling van onze huistekenaar. Die blijkt de auto in grote lijnen goed te hebben voorspeld, want ook het exemplaar op de foto is een hoogpotig model met een opvallend platte, sportieve koets.

De raampartij is laag en langgerekt en de zijruiten vormen optisch één geheel met de voorruit, onder meer doordat de A-stijl in zwart wordt uitgevoerd. De voorruit zelf is juist weer opvallend groot, mede mogelijk gemaakt door een korte neus. Die bevindt zich nog onder een dikke laag camouflagemateriaal, maar lijkt onder dat plastic opvallend laag en kort. De koplampen bevinden zich ook opvallend laag in de neus, min of meer ter hoogte van de wielkasten. Het geheel doet qua opzet een beetje denken aan de Jaguar i-Pace, die ook zo’n opvallend kort front heeft.

Het is overduidelijk dat Kia nog niet wil dat we iets weten over de achterzijde van deze auto. Die gaat schuil onder een laag camouflage die niet alleen de details, maar ook de vorm van de kont vaardig weet te verbergen.

Futuron

De nieuwe Kia-EV zou je kunnen zien als de productieversie van de Futuron, een concept-car uit 2019. Zo buitenissig als die auto wordt de productieversie natuurlijk niet, maar bijzonder is hij evengoed wel. De techniek wordt straks ongetwijfeld gedeeld met de modellen van Ioniq, een naam die inmiddels is verheven tot een heus merk. Het eerste model van dat merk wordt naar verluidt de Ioniq 5, die weer de productieversie is van de Hyundai 45 concept. Die retro-achtige auto lijkt min of meer even groot als de nieuwe Kia, dus daar lijkt een bijzonder duo te ontstaan. Details over de aandrijflijn zijn nog niet bekend, maar als elektrisch vlaggenschip kan de nieuwkomer natuurlijk niet onderdoen voor de al bestaande EV's in het gamma. Reken dus op een rijbereik van minimaal 500 km en bovengemiddeld vlotte acceleratiecijfers. Ook qua technologie lopen ze ongetwijfeld voor de troepen uit.

Aan EV’s is ook nu al geen gebrek bij Kia. De e-Niro en e-Soul zijn goede aanbiedingen in elektrische-auto-land, maar het zijn ook ‘gewoon’ elektrische uitvoeringen van modellen die er ook met een verbrandingsmotor zijn. In de toekomst wil Kia, net als veel andere merken, met een model komen dat puur en alleen als EV verschijnt. Die benaderingswijze betekent dat je de voordelen van een EV maximaal kunt benutten, terwijl zo’n ‘dedicated’ EV tegelijkertijd als uithangbord fungeert. Kijk bijvoorbeeld eens naar het verschil tussen de BMW iX3 – een elektrische X3 – en de nieuwe iX.