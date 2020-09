Nieuwe DS 4 duikt op

De grote vernieuwingsronde binnen Groupe PSA heeft ook een gunstige uitwerking op DS. Dat merk breidt zijn relatief kleine Europese leveringsgamma op termijn namelijk uit met een compleet nieuwe DS 4. Die auto is ingepakt in een testkostuum opgedoken in Spanje.

Lang heeft DS het zonder DS 4 moeten doen. De auto begon zijn carrière in 2010 als Citroën DS4 en werd na 2015 onder de merknaam DS gevoerd. De vanaf dat jaar simpelweg DS 4 geheten hatchback werd in datzelfde jaar gefacelift en kreeg daarbij gezelschap van een opgehoogde en van stoerder bumperwerk voorziene DS 4 Crossback. In 2018 hielden de twee Fransen het voor gezien op de Nederlandse markt, maar volgend jaar keert de bekende modelnaam terug met een compleet nieuwe generatie DS 4!

De nieuwe DS 4 deelt zijn techniek straks zeer waarschijnlijk met de volgende generaties van de Opel Astra en Peugeot 308. Wat er zich onder de met camouflagemateriaal bedekte koets afspeelt, is nog even een mysterie. Groupe PSA heeft een compleet nieuw platform in zijn ontwikkelingskamers staan, een VMP-gedoopte modulaire basis waarvan ook een speciaal voor EV's bestemde eVMP-variant komt. Het platform is bestemd voor modellen vanaf het C-segment en daarboven, al gaf Groupe PSA aan die elektrische versie van het platform pas in 2023 toe te willen passen. Mocht de DS 4 op het nieuwe platform komen te staan, dan verschijnt er dus ook een volledig elektrische variant. Het eVMP-platform is namelijk geschikt voor accupakketten met een capaciteit van 60 kWh tot 100 kWh. De kans bestaat echter dat de nieuwe DS 4, net als de volgende generatie Peugeot 308, gebruik maakt van een doorontwikkeling van het huidige EMP2-platform. In dat geval komt er géén volledig elektrische DS 4. Wél verschijnt er dan een plug-in hybride.

Net als voorheen komt de nieuwe DS 4 waarschijnlijk in twee uitvoeringen op de markt. Naast de op deze foto's zichtbare gewone versie komt er mogelijk weer een met cross-over-accenten overgoten DS 4 Crossback, compleet met zwarte kunststof wielkastranden. We verwachten de nieuwe DS 4 niet voor de eerste helft van volgend jaar op de markt. Opel gaat hem naast de Astra produceren in zijn fabriek in Rüsselsheim.