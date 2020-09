Primeur: nieuwe Peugeot 308 in beeld!

De huidige Peugeot 308 is met introductiejaar 2013 een van de oudste modellen van de Peugeot-familie. Ook afgezet tegen de concurrentie is de 308 inmiddels behoorlijk op leeftijd geraakt. Groupe PSA heeft de afgelopen tijd echter niet stilgezeten. Op een kakelverse set spionagefoto's is de splinternieuwe derde generatie 308 te zien, een auto die meer dan een interessant vormgegeven exterieur krijgt.

Toegegeven, het de op deze foto's zichtbare testexemplaar van de nieuwe Peugeot 308 hangt nog fanatiek in de plakkers. Toch valt er al veel over het uiterlijk te zeggen. De nieuwe 308 krijgt een relatief agressief vormgegeven snuit, een voorzijde waar strak gelijnde ledkoplampen een plek krijgen. De kijkers zijn een stukje platter dan de exemplaren van de nieuwe 208. De slagtanden die Peugeot aan weerszijden van de voorkant plaatst, komen echter wél overeen met die van auto's als de 208, 2008, 508 en de vernieuwde 3008 en 5008. De grille lijkt net als bij de huidige 308 opgeknipt te zijn in twee delen, waarbij het onderste exemplaar nabij de bumper een stuk breder is dan het bovenste. Geen hexagonaal exemplaar zoals op de nieuwe 208 dus. De raampartij van de nieuwe 308 vertoont met name name bij de C-stijl overeenkomsten met die van de 208, echter had de vorige 308 een vergelijkbaar gevormde C-stijl. Wat dat betreft geen wereldschokkende verandering. Wel een leuke verrassing: Peugeot past een oud exemplaar van zijn logo toe op het stuurwiel van de 308. Eerder zagen we dat oude beeldmerk al gebruikt worden op de e-Legend. De achterkant van de nieuwe Peugeot 308 hangt dermate in de plakkers dat er weinig over de vormgeving ervan te zeggen valt. Waarschijnlijk worden de achterlichten net als bij de 208, 508 en de 3008/5008 middels een zwarte strook met elkaar verbonden. De handgreep van de achterklep lijkt relatief hoog gepositioneerd te worden. Het op deze foto's zichtbare testexemplaar lijkt het zonder uitlaatpijpen te doen, en zou zomaar kunnen betekenen dat hier de elektrische e-308 de benen strekt!

Jawel, van de nieuwe 308 komt voor het eerst een volledig elektrische versie. Een behoorlijk stap ten opzichte van het huidige model waar zelfs nooit een hybride of plug-in hybride van is geleverd. Die elektrische versie wordt mogelijk gemaakt door het hagelnieuwe platform waar de 308 gebruik van maakt. Het huidige EMP2-platform wordt bij de generatiewissel namelijk zeer waarschijnlijk omgeruild voor een volledig nieuw modulair platform in de stijl van de modulaire basis die gebruikt wordt voor auto's als de 208 en 2008 (CMP en eCMP). De 308 zal net als de straks nieuwe generatie Opel Astra en de nieuwe DS 4 Crossback van het VMP-platform staan. Daar komt ook een speciaal voor EV's bestemde variant van, het eVMP-platform.

Die basis, die op termijn ook door de volgende generaties van PSA's modellen in het C-segment of daarboven gebruikt wordt, is geschikt voor accupakketten met een capaciteit van 60 kWh tot 100 kWh. Reken voor de e-308 op een elektrische actieradius van minimaal 400 kilometer, al komen er ongetwijfeld versies beschikbaar met een langere, maximaal 650 kilometer grote elektrische adem. Let wel, Peugeot gaf aan dat het het eVMP-platform pas in 2023 in gebruik gaat nemen. Mogelijk komen eerder dus de niet-elektrische versies op de VMP-versie van het platform. Er bestaat een piepkleine kans dat Peugeot de 308 op een grondig herziene versie van het huidige platform huisvest, maar dat lijkt gezien de relevantie van het model niet aannemelijk. Natuurlijk komen er hoe dan ook weer reguliere Puretech-benzinemotoren en HDi-dieselmotoren naar de 308. Een PSE (Peugeot Sport Engineered) gedoopte sportversie vervangt mogelijk de GTi-variant die we momenteel kennen.