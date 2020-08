Nieuwe details Mercedes-Benz S-klasse

Wie Mercedes-Benz S-klasse zegt, zegt voor alles 'comfort'. Het zal daarom weinigen verbazen dat Mercedes zich bij de ontwikkeling van de volgende generatie hoge doelstellingen heeft opgelegd en met grensverleggende zaken wil komen.

Hoofd interieurdesign Hartmut Sinkwitz vertelt dat de digitale ervaring belangrijker dan ooit is: "Dit is immers de leider van een nieuwe generatie Mercedessen. Daarom heeft de S-klasse de beste touch-configuratie ooit in een luxe-interieur. Het scherm zweeft los boven het dashboard, als een waterval. Op die manier vloeit de high-tech ervaring van de digitale wereld mooi samen met de kwaliteitsbeleving van onze analoge traditie."

Sinkwitz heeft een op het eerste gezicht herkenbaar stoelverstellingsknopje meegebracht. "Dit introduceerden we dertig jaar geleden en zagen we toen als de beste ergonomische oplossing om je stoel te verstellen. Het bijzondere aan dit nieuwe exemplaar is dat we het dankzij de nieuwste technologie uit één deel kunnen maken. Met de haptische werking geeft het echt een high-tech gevoel."

Hoofd kleuren en materialen Belinda Günther: "Voor de oppervlaktes hebben we ons laten inspireren door het dek van een jacht. De stroken hout sluiten aan op aluminium strips en vormen samen een glad geheel, zodat het ambachtelijkheid en luxe op het hoogste niveau combineert." Voor het leer en de afwerking daarvan heeft Günther zich laten inspireren door de meest exclusieve handtassen, vertelt ze.

Dirk Fetzer, hoofd product management S-klasse en Maybach), wil vooral de stilte aan boord benadrukken: "Gevoel van luxe zit nooit in een enkel detail. Niemand stapt in een auto om te roepen: 'kijk die met leer beklede armleuning eens, dát is luxe!' Het zit in subliem design, de beste materialen en ruimte. Alles wat Belinda en Hartmut net aanstipten, is belangrijk. Maar voorop staat wat de klant nodig heeft en wil, soms zelfs voordat hij het zelf weet. Stilte is een onzichtbaar, maar ontzettend belangrijk aspect van luxe. Daarin is de S-klasse dan ook altijd sterk geweest."

Om het luxegevoel naar een hoger plan te tillen, heeft Mercedes natuurlijk meer gedaan. Fetzer: "Van stoelverwarming kijken we niet meer op. Dat hadden we zo kunnen laten, maar we gingen verder. Verwarming van de armleuning kennen we al van de uitlopende S, maar nu zijn ook de deurpanelen erboven verwarmd. Een ander voorbeeld is het superzachte kussen voor de zittingen achter, wat we ook wel het kuschelkissen (knuffelkussen, red.) noemen. Het is een klein ding, dat een groot verschil maakt. In de nieuwe S-klasse komen die ook op de hoofdsteunen voorin, terwijl ze achterin zelfs verwarmd zijn."

Energizing Air Control is een nieuwe zuiveringstechniek die de atmosfeer binnen nog beter moet zuiveren van fijnstof, pollen en geurtjes. "Dat verbetert het welzijn en de geestelijke en lichamelijke fitheid van de bestuurder", vertelt Fetzer. "Uiteraard zijn er ook weer massagestoelen. Je kunt straks overal in de auto kiezen uit tien programma's, zowel klassieke massages als zelfs actieve workouts."

De volledige onthulling van de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse staat geagendeerd voor woensdag 2 september.