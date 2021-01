Betrapt: nieuwe Citroën C5

De Citroën C5 krijgt een opvolger en dan hebben we het niet over de C5 Aircross. AutoWeek kan je de eerste foto's van de nieuwe Citroën C5 laten zien, die zoals het een echte Citroën betaamt lekker eigenzinnig belooft te worden.

Hoewel Citroën sinds 2019 de C5 Aircross verkoopt, moet autoland het al enige jaren zonder directe opvolger van de in 2017 van de markt verdwenen derde generatie C5 doen. Al jaren gaan er geruchten dat de grote Fransoos, ooit leverbaar als sedan en break, op termijn toch echt een opvolger gaat krijgen. Voor het eerst wordt daar concreet bewijs van geleverd. Op deze spionagefoto's is de C5-opvolger namelijk voor het eerst te zien. Een kleine slag om de arm: het is mogelijk dat Citroën de aanduiding C6 gaat gebruiken om meer afstand tot de C5 Aircross te creëren.

Citroën lijkt zijn eigenzinnigheid de laatste jaren te hebben hervonden. De C4 Cactus was al een eigenwijze verschijning en ook met diens opvolger C4 bewandelt Citroën een excentriek designpad. Ook de nieuwe C5 lijkt met een gezonde dosis Franse speelsheid te zijn vormgegeven. Wat meteen opvalt is dat het geen reguliere sedan of stationwagon wordt. De koets lijkt een combinatie van een sedan, hatchback en stationwagon in één te zijn. Vrees niet, de volgende C5 wordt geen hoog-op-de-poten-sedan zoals de Chinese C3L. Het is goed mogelijk Citroën de daadwerkelijke vorm van de achterklep met misleidend plaatwerk uit het zicht probeert te onttrekken.

Citroën lijkt zich voor de basisvorm van de nieuwe C5 enigszins te hebben laten inspireren door de warm ontvangen CXperience Concept, die het merk met de 'double chevron' in 2016 in Parijs liet zien, al vallen er ook designinvloeden van de nieuwe C4 waar te nemen. Dat komt onder meer tot uiting in het front en in de achterlichtunits.

AutoWeek mikt erop dat de C5 op een doorontwikkeling van het huidige EMP2-platform komt te staan dat PSA onder meer toepast op de C5 Aircross, Peugeot 508 en DS 9. Reken derhalve op de komst van diverse benzinemotoren, al ligt het voor de hand dat Citroën ook minstens één plug-in hybride aandrijflijn monteert.

Citroën C5 in Nederland

Citroën heeft in ons land 47.748 C5's verkocht. In 2002 had de C5 zijn topjaar, toen reden maar liefst 10.394 C5's nieuw de showroom uit. In 2003 kwamen de verkoopcijfers met 7.080 exemplaren voor het laatst boven de 5.000 stuks uit. Met name de derde generatie die in 2010 werd gepresenteerd, scoorde in Nederland geen topcijfers meer. Dat jaar vonden er 2.201 stuks een eigenaar en dat was direct zijn topjaar. In 2011 en 2012 werden respectievelijk 1.522 en 753 exemplaren verkocht. In 2013 daalden de cijfers tot slechts 317 stuks, waarna ze niet meer zouden klimmen. In 2014 tot en met 2017 gingen verkocht Citroën in ons land achtereenvolgens nog maar 240, 148, 50 en 14 C5's ...