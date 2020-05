Beter in beeld: Citroën C3L

Eind vorig jaar doken in China de eerste afbeeldingen op van een wel heel eigenzinnige Citroën: de C3L. Van die in elk opzicht bijzondere nieuwkomer zijn via Chinese sociale kanalen nieuwe afbeeldingen opgedoken.

De C3L is een specifiek voor de Chinese markt bestemde sedan van Citroën die samen met joint-venturepartner Dongfeng-Citroën nog dit jaar in China op de markt komt. De kakelverse inzending is op elk vlak opmerkelijk. De auto deelt zijn technische basis namelijk met de C-Elysee, de technische tweelingbroer van de Peugeot 301 en dat betekent dat zich onderhuids techniek van de vorige generatie 208 schuilhoudt. De C3L is echter niet auto die het stokje van de C-Elysee gaat overnemen. Waar de C-Elysee een conventioneel gelijnde sedan is, gooit de C3L het namelijk over een compleet andere boeg.

Deze hoog op de poten staande nieuwkomer is de sedanversie van de C3-XR, een compacte cross-over die Citroën eveneens niet in Europa aanbiedt. Dat maakt de C3L tot een bijzonder geval, een soort cross-oversedan in de stijl van auto's als de Lada Vesta Cross, Dacia Logan Stepway en de fors grotere S60 Cross Country. De C3L meet 4,51 meter in de lengte en dat maakt hem 8 centimeter langer dan de reeds genoemde C-Elysee. De C3L torent in totaal 1,51 meter boven het asfalt uit. Op de motorenlijst komt een atmosferische 1.6 te staan die 116 pk levert, al heeft Citroën ook een geblazen 1.2 op de rol staan die het tot 115 pk schopt. De vanafprijs van de C3L is vastgesteld op omgerekend iets meer dan €14.200.

De Chinese consument kan in China uit behoorlijk wat sedans kiezen. Citroën verkoopt in China naast deze C3L en C-Elysse namelijk ook de C4L, de C4 Sedan, de C5 én een C6.