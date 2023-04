Nieuwe Citroën C3 Aircross komt deze week

Terwijl de compacte Stellantis-modellen die al enkele jaren gebruik maken van het modulaire en voor EV-techniek geschikte CMP-platform binnenkort een facelift ondergaan of zelfs al vernieuwd zijn, moeten de Citroën C3 en C3 Aircross het nog met oudere techniek doen. De inmiddels bijna 7 jaar oude C3 staat net als de één jaar jongere C3 Aircross nog op het PF1-platform waarmee ook de vorige generatie Peugeot 208 en 2008 hun kilometers maakten. Zowel de C3 als de C3 Aircross is al even geleden gefacelift en dat betekent dat het waarschijnlijk geen jaren meer duurt voordat Citroën het tweetal aan een nieuwe generatie helpt. Vandaag laat Citroën een eerste glimp zien van de nieuwe C3 Aircross die al op 27 april zijn publieksdebuut beleeft. Maar of dit het model is dat naar Europa komt, is nog maar de vraag.

Wordt de Citroën C3 Aircross dan een feestje dat niet meer in Europa wordt gevierd? Dat waarschijnlijk niet, maar Citroën heeft de C3-familie wel opgeknipt. Zo toverden de Fransen in september 2021 een nieuwe C3 uit de hoge hoed die niet naar Europa komt. Die nieuwe Citroën C3 staat wel al op een variant van het modulaire en beduidend jongere CMP-platform, maar is vooralsnog enkel voor een handjevol Aziatische en Zuid-Amerikaanse markten bedoeld. De C3 Aircross die later deze week het levenslicht ziet, lijkt ook voor die markten bestemd. Op de teaserplaat die Citroën laat zien is in ieder geval een stukje C3 Aircross te zien dat prima aansluit bij het frontje van de nieuwe C3 die je hier niet kunt kopen.

De nieuwe C3 die buiten Europa in de showroom staat is tevens met een volledig elektrische aandrijflijn te koop. We mikken erop dat de C3 Aircross die deze week zijn debuut maakt, op termijn verkrijgbaar is met een elektrische aandrijflijn. Maar niet getreurd. De Europese markt krijgt gewoon weer een nieuwe C3. Dat bevestigde Citroën immers in oktober 2022. In de vorm van een nieuwe C3 Aircross krijgt die nieuwe C3 ook in Europa een cross-overbroer. Of de versies die naar Europa komen designtechnisch sterke gelijkenissen vertonen met hun buiten Europa geleverde naamgenoten, is onduidelijk.

Van de C3 Aircross heeft Citroën in Nederland vanaf 2017 een kleine 7.500 exemplaren geregistreerd.