De Citroën C3 en C3 Aircross zijn binnen de Stellantis-familie interessante modellen, maar niet omdat ze op technisch vlak zo vooruitstrevend zijn. In tegendeel zelfs. De C3 en C3 Aircross die je in Europa kent staan in tegenstelling tot hun over het algemeen jongere zustermodellen binnen Stellantis niet op het moderne CMP-platform, maar rijden nog rond op de PF1-basis van auto's als de vorige generatie Peugeot 208. In India heeft Citroën nu een splinternieuwe C3 Aircross gepresenteerd, maar die verwachten we in die vorm níét in Europa. Dat is bijzonder.

Eerder al hielp Citroën India en diverse landen in Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië aan een splinternieuwe C3. Die nieuwe C3 staat in tegenstelling tot de Citroën C3 die je in Nederland kunt kopen wél op CMP-basis. Er is zelfs een volledig elektrische versie van. De Europese markt wordt later van een volledig nieuwe - en ook elektrische - C3 bediend. Die volgende voor Europa bestemde Citroën C3 is waarschijnlijk niet gelijk aan de voor de groeimarkten bestemde variant. Met de nieuwe Citroën C3 Aircross volgen de Fransen nu eenzelfde strategie. Het model dat in dit artikel de hoofdrol speelt, is namelijk ook voor de Indiase markt en die van Zuid-Oost Azië en Zuid-Amerika bedoeld en staat óók op het veel actuelere CMP-platform.

Hoewel deze nieuwe C3 Aircross niet voor de Europese markt is bedoeld, is hij wel direct als Citroën herkenbaar. Het front lijkt sterk op dat van de niet-Europese C3, maar er zijn duidelijke verschillen. Zo splitst Citroën de grote koelopening in de bumper op met een in carrosseriekleur uitgevoerd stuk kunststof en wijken ook de koplampen iets af van zijn kleinere broer. Hoe groot deze exotische Citroën C3 Aircross is? Hij strekt zich uit over een afstand van 4,32 meter en is daarmee ruim 15 centimeter langer dan 'onze C3 Aircross'. De wielbasis bedraagt 2,67 meter en is 13 centimeter langer dan die van de niet-Europese C3 en zelfs iets langer dan die van 'onze' C3 Aircross. Onder de kap ligt in ieder geval een 110 pk sterke 1.2 Puretech-machine. Mogelijk volgen er later meer aandrijflijnen.

Dat hij ook in India in dat formaat wordt verkocht is opvallend, daar autofabrikanten compacte modellen er veelal onder de 4 meter houden zodat de auto's er in een gunstigere fiscale categorie vallen. Toch was zo'n 10 procent (366.432 stuks) van de vorig jaar in India verkochte auto's langer dan 4 meter, 32 procent meer dan een jaar eerder. Ook daar is dus zeker een markt voor deze C3 Aircross.

Waarom de C3 Aircross relatief zo lang is? Welnu: hij komt niet alleen beschikbaar als vijfzitter, maar ook als zevenzitter met een derde zitrij. In Indonesië zijn zevenzits MPV's en SUV's in ieder geval razend populair. Bijna 70 procent van de auto's die er worden verkocht zijn een MPV- of SUV-achtige met zeven zitplaatsen. Het interieur van de Citroën C3 Aircross komt vrijwel volledig overeen met dat van de niet-Europese C3. Hoger gepositioneerde uitvoeringen krijgen een 7-inch digitaal instrumentarium en een 10-inch infotainmentscherm. De twee losse stoelen achterin de zevenzitsversie zijn wegklapbaar, maar ook uitneembaar. Wie helemaal achterin die zevenzitter zit, kan het 'lokale klimaat' regelen via uitstroomopeningen en draaiknoppen in het dak. Bekerhouders, USB-poorten en handige opbergvakken: volgens Citroën ontbreekt het de C3 Aircross aan helemaal niets.

Hoop op succes

Deze nieuwe Citroën C3 Aircross is in Brazilië fijngeslepen voor de Zuid-Amerikaanse markt en ook de Aziatische variant is voor de lokale markten onder de loep genomen. Het model gaat ook lokaal gebouwd worden en wel in het Indiase Thiruvallur en in het in Brazilië gelegen Porto Real. Eind dit jaar komt het model in India en in Brazilië op de markt. In 2024 zet Citroën hem ook in Indonesië in de showrooms.

Waarom Citroën zo'n grote aandacht vestigt op groeimarkten? Citroën heeft zich voor 2025 als doel gesteld om dertig procent van de auto's die het wereldwijd verkoopt buiten Europa aan de man te brengen. In 2022 zag Citroën zijn verkopen in Zuid-Oost Azië met 57 procent toenemen ten opzichte van 2021. In Zuid-Amerika namen de Citroën-verkopen met 21,2 procent toe. In India is Citroën een nieuwe speler en dus namen de verkopen er vorig jaar met 873 procent toe, maar wel tot een bescheiden 6.588 exemplaren. Kijken we naar de belangrijkste Zuid-Amerikaanse markten voor Citroën, dan nemen we ook daar flinke groeicijfers waar. In Brazilië zag Citroën zijn verkopen vorig jaar met 38 procent toenemen tot ruim 32.000 auto's. In Argentinië vonden vorig jaar ruim 11 procent meer auto's van het merk een eigenaar dan in 2021.

Meer informatie over de volgende generatie Citroën C3 Aircross die op termijn naar Europa komt hebben we vooralsnog niet, maar we mikken erop dat dat een afgeleide wordt van auto's als de Peugeot 2008, Opel Mokka en DS 3.