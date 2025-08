BMW X7 gaat op eigen koers verder - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

In het huidige modelaanbod van BMW zijn uitgerekend de grootste en duurste SUV’s inmiddels flink verouderd. Dat er een nieuwe X5 aan komt is wel duidelijk, maar ook een nieuwe X7 is onderweg.

Highlights BMW X7

Nieuw interieurconcept

Onbeschaamd groot

Behoudt gelaagd front en basisvorm

De aan elkaar gerelateerde X5, X6 en X7 behoren inmiddels tot de oudste modellen in BMW’s omvangrijke en rap vernieuwende line-up. Dat geldt nog het minst voor de in 2019 gepresenteerde X7, maar laten we niet vergeten dat BMW’s grootste SUV zijn genen deelt met de al wat oudere X5 en dat ondanks een ingrijpende facelift in 2022 hier en daar laat zien. Delen van het dashboard en interieur zijn zichtbaar van een oudere generatie dan de onderdelen die in 2022 werden toegevoegd, ook omdat BMW juist in deze periode voor een duidelijk andere en strakkere stijl koos.

Die stijl stort BMW ergens in de komende jaren volledig uit over de nieuwe X7, die inmiddels al is gezien op spionagebeelden. De gecamoufleerde testauto diende als basis voor de illustraties op deze pagina’s, en geeft een aantal interessante dingen weg over de nieuwe mastodont uit Beieren. Zo is er weliswaar veel veranderd, maar behoudt de X7 zijn vierkante basisvorm én zijn uit twee lagen opgebouwde front.

Dat roept de vraag op of dit daadwerkelijk een geheel nieuw model is. Ook bij BMW moeten ze de ontwikkelingskosten inmiddels over een heleboel modellen en aandrijflijnen verdelen, dus het zou ook om een zogenaamde ‘reskin’ kunnen gaan. Daarbij worden alle exterieurdelen en het complete interieur vervangen, maar blijft het ‘skelet’ van de auto intact. Dat de X7 een doorontwikkeling van het huidige CLAR-platform als basis gebruikt, staat zo goed als vast.

Mach-E

Op designgebied is er iets bijzonders aan de hand. BMW stapt de komende jaren geleidelijk over op de nieuwe designtaal die zijn vuurdoop beleeft met de elektrische Neue Klasse-modellen (i3, iX3). De X5 doet daaraan zonder serieuze consessies mee, maar de X7 mag zijn uit twee lagen opgebouwde front gewoon behouden. De koplampen krijgen dus net als nu een verdieping onder de dagrijlichten een plek, al is het geheel wel compleet opnieuw getekend. Het resultaat is een mengeling van die Neue Klasse-stijl en de eerdere belofte van BMW dat de topmodellen herkenbaar zijn (en kennelijk blijven) aan dat gelaagde front, dat inderdaad ook de 7-serie siert.

Van opzij heeft de X7 eveneens een opvallende eigenschap, want de zichtbare deurgrepen maken plaats voor exemplaren die in de onderste raamlijst zijn weggemoffeld. Dit heeft BMW afgekeken van de Ford Mustang Mach-E en past het ook toe op de nieuwe X5. Aan de achterzijde zakt de kentekenplaat een eind naar beneden, om nu onder de achterklep een verlicht plekje te krijgen. De achterlichten hebben daarmee alle ruimte om in de breedte te groeien, al verwachten we niet dat ze elkaar in het midden helemaal gaan vinden.

Panoramisch scherm

De langgerekte, gigantische SUV-koets en vrijwel verticale achterklep betekenen net als nu één ding: heel veel ruimte. De X7 is niet voor niets BMW’s grootste en biedt standaard een derde zitrij, zodat je afhankelijk van de configuratie zeven of zes volwassen personen in alle luxe kunt vervoeren. De vernieuwing zit hier vooral in de rest van het interieur, want voorin gaat alles op de schop. BMW lanceerde in januari een geheel nieuwe infotainment-omgeving en belooft dat die vanaf nu in alle nieuwe modellen te vinden is, dus ook in de X7. Een panoramisch scherm boven aan het dashboard werkt dan samen met een lager geplaatst touchscreen en levert een strakke en futuristische sfeer op, al moeten we nog afwachten hoe het allemaal werkt.

Elektronica speelt ook een grotere rol als het om de aandrijflijn gaat, want, want de komst van een plug-in hybride lijkt onvermijdelijk voor de X7. Zo’n versie is er nu nog niet en dat maakt de X7 juist in een land als Nederland relatief onaantrekkelijk, ook ten opzichte van de alternatieven die je bij bijvoorbeeld Range Rover aantreft. BMW doet dus ongetwijfeld zijn best om die ruimte en de derde zitrij te combineren met een fors accupakket, al hoeven liefhebbers van meer traditionele aandrijflijnen voorlopig niet te vrezen dat het benzinegenot helemaal uit deze mastodont verdwijnt. De nieuwe X7 wordt niet onthuld voordat de nieuwe X5 zijn publieksdebuut beleeft, dus het kan nog best even duren. Reken op een lancering in 2027, dan kan het alleen maar meevallen.