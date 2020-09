Nieuwe BMW M3 en M4 schemeren door

Aan het begin van de zomer maakten we kennis met de nieuwe BMW 4-serie, nu aan het einde van de zomer komt BMW met de absolute topversie. Althans, over twee dagen. In één soepele beweging onthult men dan ook de M3. Uiteraard staan ze in München al te trappelen en daarom lichten ze vast een tipje van de sluier. De details blijven letterlijk nog in nevelen gehuld, al is bijvoorbeeld reeds een deel van de nieuwe wielen te zien, de forse luchtinlaten naast de nierengrille én de dikke diffuser onderaan de achterbumper.

Gelukkig is BMW zo vriendelijk geweest om alvast duidelijk te maken wat er op motorisch vlak mag worden verwacht. De M3 en M4 hebben de bekende geblazen 3,0-liter zes-in-lijn in de neus liggen, die er voortaan 480 pk uitstampt. Daarmee worden ze in principe al 30 pk krachtiger dan voorheen. De nieuwe Competition-versies krijgen een 510 pk sterke variant van dezelfde motor. In de nieuwe M3 en M4 is een handgeschakelde zesbak standaard, bij de Competition is er altijd een Steptronic-automaat. Die komt uiteraard ook op de bestellijst van de reguliere M3 en M4. De in beginsel achterwielaangedreven krachtpatsers worden verder ook weer leverbaar als xDrive. Woensdag weten we meer.